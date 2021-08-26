В Forbes опубликовали большую статью с анализом и прогнозом предстоящих переговоров

В преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который пройдет 31 августа, аналитики и эксперты подводят итог тому, с чем оба лидера идут на встречу и каких результатов можно от нее ожидать.

Кеннет Рапоза, автор, который пишет о мировых тенденциях в бизнесе, драмах большого бизнеса и инвестировании в развивающиеся рынки, также сам является частным инвестором, интересующимся криптовалютами, в своей статье на сайте "Forbes" рассуждает о предстоящем визите Зеленского в Белый Дом. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Президент из сериала

Вы, вероятно, слышали о Владимире Зеленском, телеведущем, ставшем президентом страны. Комик сам по себе представляет собой интересную историю: 43-летний мужчина играл главную роль в популярном политическом сатирическом сериале "Слуга народа", в котором рассказывалось об учителе средней школы, чьи антикоррупционные политические взгляды побуждают людей убедить его участвовать в выборах. Затем он избирается президентом. Именно так и случилось и с Зеленским в реальной жизни.

Каждый, кто наблюдал за Украиной, думал — это знаковый момент. Телесериал об обычном человеке, который ненавидит коррупцию в своей стране, затем становится лидером настоящей страны, где реальные люди чувствуют то же самое. Такова украинская жизнь после распада Советского Союза. Каждый избранный президент обещал, но разочаровывал. К сожалению, Зеленский не исключение.

Когда русские в 2014 году захватили часть восточного промышленного региона страны, Донбасса и черноморского приморского Крымского полуострова, Украина обратилась за помощью к Западу.

Киев получил кредиты Международного валютного фонда и некоторое противотанковое вооружение от администрации Трампа для борьбы с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на Донбассе, но в целом история с Украиной была больше похожа на обещания и балаган в холле пятизвездочного отеля со стороны дипломатов и политических лидеров, которые говорили о приглашении Украины в европейскую семью.

Текущее положение дел

31 августа Зеленский будет в Вашингтоне. Встреча была назначена на самую мертвую неделю в политическом календаре столицы.

Зеленский встретится с президентом США, который однажды пытался связаться с коррумпированным чиновникам Украины. Все это складывается в сложную паутину. Зеленский, скорее всего, использует свое очарование, чтобы добиться от Вашингтона постоянной финансовой поддержки и, возможно, сможет мило побеседовать с Байденом, но в общем Украина уже чувствует себя брошеной. Зеленский недоволен невыполненными обещаниями Запада.

Лучшим примером этого является отмена администрацией Байдена санкций против «Северного потока-2», который долгое время считался попыткой «Газпрома» уйти от Украины в вопросе поставок газа в Европу. "Северный поток-2" находится рядом с существующим трубопроводом, назовите его "Северный поток-I", если хотите. Это почти наверняка сокращает долю Украины в транзите российского газа и лишает ее годового дохода в 2 млрд долларов, что составляет около 1,33% ВВП.

Украине необходимо доказать своим иностранным инвесторам и местным производителям, что они могут в конечном итоге просто заменить "Газпром" и стать реальной альтернативой. Но на данный момент в Украину поступает мало серьезных корпоративных инвестиций.

На самом деле присутствие США заметно только через многосторонние организации, а именно через МВФ. Или через дипломатические учреждения, через Госдепартамент.

Инвестиции

За последние годы объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину снизился, поскольку российские инвесторы вывели большую часть активов, которые они там ранее держали. Однако, согласно отчету ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2020 год, приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году составил 3,1 миллиарда долларов по сравнению с 13 миллиардами долларов в соседней Польше. Объем инвестиций составил 2% от ВВП по сравнению с 7,55% в Польше, исходя из собственных данных CEIC, компании по анализу глобальных экономических данных.

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил около 49 млрд долларов, но по сравнению с 53 миллиардами долларов в 2010 году он был ниже. Инвестиции в основном были сделаны в производство, оптовую и розничную торговлю, горнодобывающую промышленность, финансовые услуги и недвижимость, и большая часть этих инвестиций поступила из офшорных операций Украины/России на Кипре, затем от компаний в Нидерландах, Швейцарии, Германии и Великобритании.

Сейчас поездка украинского лидера в Вашингтон, затерявшаяся между заголовками о пандемии и последних событиях в Афганистане, вряд ли вызовет такой интерес, как в добрые старые времена, когда Украина вызывала жалость и к ней относились как к бедной жертве злого дяди в Белом Доме.

Усталость от Украины: Просто дайте Меркель и Путину их трубопровод, прямо сейчас

Было время, в последние годы Обамы и Трампа, когда Украина была звездой Европы. Это была большая свободолюбивая страна, которую обижала Россия. Киев, столица страны, выбрал свою сторону, и это была сторона не Москвы.

"Северный поток-2" все изменил. Даже если бы Зеленский сказал: "Да, Трамп издевался над нами" — новая администрация не собиралась вознаграждать это, потому что, откровенно говоря, коммерческие интересы, связанные с "Северным потоком-2", были слишком велики. В это были вовлечены и Германия, и Франция, и Великобритания. Не говоря уже о России, которую США хотели бы убедить покинуть Сирию и дистанцироваться от Китая, но это уже другая история.

Звезда Украины упала. Ее яростная оппозиция договоренности о запуске "Северного потока-2" была отвергнута. Ближе всего к этому подошли санкции эпохи Трампа, получившие решительный отпор со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики, в свой статье в прошлом месяце в Politico, заявила об отмене санкций в отношении трубопроводов, что «если бы Трамп сделал это, все сошли бы с ума». Точнее об этом не скажешь.

Если вы президент Украины и хотите развиваться и уйти от России, то с одной стороны у вас настойчивые русские, а с другой — упорные американцы. Но затем эти суровые американцы сказали: просто отдайте Меркель и Путину их трубопровод. А интересы Киева в Вашингтоне — и наоборот, Вашингтона в Киеве — были отодвинуты на задний план. Эти две страны уже идут отдельно друг от друга. Украине не дадут на прощание большую корзину подарков, несмотря на то, что США необходимо восстановить доверие после недавнего ухода из Афганистана.

Коррупция

Причина дистанцирования между Киевом и Вашингтоном, имеющая серьезные последствия для иностранных инвестиций, может быть скрыта в жестких дисках некоторых ноутбуков.

Хотя нам сказали, что это была «российская дезинформация», фиаско с ноутбуком Хантера Байдена в конце избирательного цикла 2020 года показало, насколько хорошо семья Байдена была связана с высшими руководителями в Киеве.

В 2019 году "New York Times" опубликовала статью, в которой раскрыла роль тогдашнего вице-президента Байдена в продолжающейся саге о коррупции в Украине, несмотря на то, что она представляла ее просто как заговор администрации Трампа. В статье утверждалось, что поездка вице-президента в Киев в декабре 2015 года действительно была посвящена предупреждению тогдашнего президента Петра Порошенко о том, что США удержат около 1 миллиарда долларов в виде ссуд, если руководство Украины не уволит тогдашнего генерального прокурора страны Виктора Шокина. Сообщается, что Шокин расследовал коррупцию в украинской энергетической компании "Burisma", а Хантер Байден входил в Совет компании.

Отчет сенатского комитета по разведке по этому вопросу также содержал информацию о многочисленных встречах между бывшим вице-президентом, Хантером и представителями украинской власти. Оказывается, в период расцвета отношений Украины-США, Администрация Обамы находилась под влиянием частных интересов в Украине, которые отодвигали на задний план национальные интересы США и не позволяли оказать Киеву необходимую помощь. И Хантер Байден, как мы все теперь знаем, был по крайней мере в середине этого процесса как человек без опыта работы в нефтегазовой сфере, входивший в совет директоров газовой компании.

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Даже "Российский ястреб", а ныне заместитель госсекретаря Виктория Нуланд опасалась, что связи с "Burisma" могут сбить Вашингтон с толку в Киеве. Также об этом беспокоились Амос Хохштейн из Государственного департамента, и его коллега Джордж Кент. Все это опирается на заключительный отчет Сената.

В этом отчете Сенат заявляет, что Хантер Байден также имел финансовые дела с Еленой Батуриной, печально известной коррумпированной женой покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, который сам был человеком с давней коррупционной историей. Это было так плохо, что тогдашний президент Дмитрий Медведев уволил его за то, что он портил репутацию Кремля.

"Меня удивляет, что этот ценнейший официальный документ Сената сейчас почти не упоминается", — сказал по этому вопросу украинский политик, пожелавший не разглашать его имя. "Все это усложнило борьбу с коррупцией в Киеве".

Из отчета Сената в отношении вышесказанного следует:

"В ходе этого расследования обнаружили, что администрация Обамы знала, что должность Хантера Байдена в совете директоров "Burisma" была проблематичной и действительно мешала эффективному осуществлению политики в отношении Украины".

Политическая пресса США отвергла этот отчет как партизанскую атаку против Байдена, но никогда не упускала из виду аналогичные нападения против экс-президента Трампа.

Администрация Обамы/Байдена терпела действия России по захвату Крыма в разгар раскола между Украиной и Россией во время протеста на Евромайдане, который привел к свержению президента Виктора Януковича. Санкции против России не применялись до начала войны на Донбассе.

Но, помимо поддержки МВФ, мало что было сделано для поддержки тех в Украине, кто хотел сделать все возможное, чтобы действительно построить постсоветское государство. Политика Трампа стала намного жестче.

Тот же украинский политический лидер сказал мне, что «Трамп не закрыл глаза на коррупцию в Украине и предоставил нам стратегическую поддержку, включая оружие. Это было невозможно во времена Обамы, и это невозможно сейчас. Другими словами, открытая критика украинской коррупции со стороны Трампа заменяется закрытым взглядом Джо Байдена на коррупцию и подрывом позиций США в регионе».

Учитывая все, что сейчас на повестке дня президента Байдена, Зеленский, скорее всего, вернется домой только с заверениями в дружбе и поддержке против российской агрессии.

Украине отчаянно нужно больше иностранных корпораций с их инвестициями. Особенно в энергетике. Но если это место останется таким же коррумпированным и неблагополучным, как в старом шоу Зеленского «Слуга народа», то американские компании потеряют интерес к Украине. США в лучшем случае прохладно будет относиться к Украине.

Менее пяти лет назад Украина представлялась как угнетенная очаровательная избранница на Черном море. Теперь же она, кажется, хранит позорные семейные тайны президента США.

На грани банкротства?

Последний кредитный рейтинг США для Украины — это рейтинг B от 6 августа, присвоенный рейтинговым агентством "Fitch".

По данным Национального банка Украины, выплаты по госдолгу в иностранной валюте со сроком погашения в 2021 и 2022 годах превысят 17 млрд долларов, что составляет 11,2% ВВП. Это в долларах и евро. Валюта укрепляется за последний месяц, поэтому это в некоторой степени поможет.

Тем не менее, летом и осенью текущего года страна должна выплатить иностранным инвесторам 10 млрд долларов. Каждый третий доллар из бюджета идет банкам и МВФ.

Наряду с этими выплатами Киеву нужно больше кредитов для финансирования собственного правительства. В апреле они выпустили еврооблигации на 1,25 млрд долларов. В прошлом месяце они выпустили их еще на 500 млн долларов.

Долг страны составляет более 65% ВВП, что для развивающегося рынка уже является тревожным сигналом. Для такого пограничного рынка, как Украина, со слабыми рынками капитала и низкой ликвидностью, это еще хуже. Украина рискует превратиться в самого большого должника из всех стран бывшего Советского Союза, которая будет известна только своей кухней и спортивными достижениями.

Энергетическим компаниям в Украине пришлось нелегко в 2019 году, что показало их особую уязвимость. Но вряд ли они станут проблемными активами. Конечно, русские и китайцы следят за ними на случай, если они упадут, а Украине понадобятся быстрые деньги.

Меньше всего Зеленский хочет, чтобы его реальный эпизод из «Слуги народа» столкнулся с периодом восстания типа Евромайдана. Никто не хочет этого для Украины.

Там сейчас хрупкая политическая ситуация. Ощущение того, что Белый дом бросил его, ставит Зеленского в тупик, а Москва может сказать: "Вот, с такими друзьями …"

Хорошие новости: экономика, по прогнозам, будет развиваться. Возможно, это единственная спасительная милость Зеленского, если украинское правительство сможет доказать, что их страна не является денежной ямой и не ждет катастрофы кланового капитализма. Такова задача народа Украины … а он (Зеленский — ред.) — слуга народа, что бы ни случилось после его визита в Вашингтон.