Укр

"Надо убедить скептиков": президент Латвии рассказал о своем видении вступления Украины в ЕС

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
"Надо убедить скептиков": президент Латвии рассказал о своем видении вступления Украины в ЕС Новость обновлена 26 августа 2021, 20:34
Президент Латвии Егилс Левитс

"Скептиков" можно убедить путем проведения в Украине реформ

Президент Латвии Егилс Левитс прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский союз. Он поддержал нашу страну в этих стремлениях, однако заявил о необходимости убеждать "скептически настроенные страны" в готовности Украины к евроинтеграции.

Об этом латвийский лидер заявил в интервью "Радио Свобода".

Левитс отметил, что Украине сначала следует достичь европейских стандартов в различных сферах для того, чтобы в перспективе Евросоюз работал как единый механизм.

"Это предпосылка, чтобы союз, который сейчас объединяет 27 государств, продолжал функционировать. Если один или несколько членов не достигают этих общих стандартов, это создает сложности и для других стран-членов", — пояснил он.

По его словам, Латвия выступает за расширение ЕС, а лично он убежден, что Украина имеет такие же ценности, как и "Латвия, Франция, или Испания".

Более того, отметил Левитс, Латвия, Литва и Эстония "более открыты к принятию Украины, Грузии и Молдовы в ЕС", однако другие страны настроены скептически.

"Скептиков", по мнению президента Латвии, можно убедить проведением необходимых реформ.

"Я вижу, что необходимо убеждать более скептически настроенных членов союза. И реформы в Украине и других странах, которые стремятся вступить в ЕС, помогут нам убедить более скептических членов", — заявил президент Латвии.

Напомним, как сообщал "Телеграф", президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине нужно еще 20 лет усердно работать, чтобы подготовиться к членству в Евросоюзе. Такого же мнения лидер Эстонии и о Грузии и Молдове. При этом политик не против, чтобы границы ЕС расширялись.

Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Экономика и Финансы
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"
Дата публикации
Категория
В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон
В аэропорту Кабула прогремел второй взрыв около отеля с американцами: информацию подтвердил Пентагон
Дата публикации
Категория
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона
Действия власти этой осенью будут еще жестче и сильнее: чего украинцам ждать от нового политического сезона
Дата публикации
Категория
В Киеве позеленел Днепр: главная водная артерия превращается в болото (фото)
В Киеве позеленел Днепр: главная водная артерия превращается в болото (фото)
Дата публикации
Категория
Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Ожидания от встречи Зеленского с Байденом: на кого остается рассчитывать Украине?
Дата публикации
Категория
Офис омбудсмена Денисовой подожгли "коктейлем Молотова" - появились фото с места происшествия
Офис омбудсмена Денисовой подожгли "коктейлем Молотова" - появились фото с места происшествия