"Надо убедить скептиков": президент Латвии рассказал о своем видении вступления Украины в ЕС

"Скептиков" можно убедить путем проведения в Украине реформ

Президент Латвии Егилс Левитс прокомментировал возможность вступления Украины в Европейский союз. Он поддержал нашу страну в этих стремлениях, однако заявил о необходимости убеждать "скептически настроенные страны" в готовности Украины к евроинтеграции.

Об этом латвийский лидер заявил в интервью "Радио Свобода".

Левитс отметил, что Украине сначала следует достичь европейских стандартов в различных сферах для того, чтобы в перспективе Евросоюз работал как единый механизм.

"Это предпосылка, чтобы союз, который сейчас объединяет 27 государств, продолжал функционировать. Если один или несколько членов не достигают этих общих стандартов, это создает сложности и для других стран-членов", — пояснил он.

По его словам, Латвия выступает за расширение ЕС, а лично он убежден, что Украина имеет такие же ценности, как и "Латвия, Франция, или Испания".

Более того, отметил Левитс, Латвия, Литва и Эстония "более открыты к принятию Украины, Грузии и Молдовы в ЕС", однако другие страны настроены скептически.

"Скептиков", по мнению президента Латвии, можно убедить проведением необходимых реформ.

"Я вижу, что необходимо убеждать более скептически настроенных членов союза. И реформы в Украине и других странах, которые стремятся вступить в ЕС, помогут нам убедить более скептических членов", — заявил президент Латвии.

Напомним, как сообщал "Телеграф", президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине нужно еще 20 лет усердно работать, чтобы подготовиться к членству в Евросоюзе. Такого же мнения лидер Эстонии и о Грузии и Молдове. При этом политик не против, чтобы границы ЕС расширялись.