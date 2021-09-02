Ударили по суверенитету Украины: генерал нашел тревожный момент в заявлении о партнерстве с США

По мнению Маломужа, реформировать спецслужбы нельзя под эгидой США

Генерал армии и экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал тревожным тот факт, что представители США участвовали в формировании антикоррупционных и судебных органов Украины во время встречи Зеленского и Байдена.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

По мнению Маломужа, реформировать спецслужбы нельзя под эгидой США, так как это дает партнеру очень много рычагов влияния. При этом генерал допускает возможность консультаций, однако давать такие возможности иностранцам – принципиально неверно.

"Это указывает на ограничение нашего суверенитета", — заявил Маломуж.

Также экс-глава внешней разведки добавил, что то же самое касается позиции по набсоветам.

"Мы фактически отдаем на откуп иностранным партнерам ряд отраслей. Все эти позиции противоречат логике суверенного государства, Конституции, национальной гордости. Мы должны быть независимыми, перенимать у партнеров опыт, подходящий к нашим реалиям. Но не становиться контролируемыми со стороны, не выступать с позиции слабого партнера, который якобы не умеет сам вырабатывать стратегии и не имеет (что не соответствует истине) кадрового потенциала", — добавил генерал.

Маломуж добавил, что все вышеуказанное заложено в совместном заявлении по итогам встречи Зеленского и Байдена. Генерал считает, что это свидетельствует лишь о неуважении к своему государству.

Напомним, как сообщал "Телеграф", встреча Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом состоялась 1 сентября в Вашингтоне. По ее итогам было сделано общее заявление США и Украины о сотрудничестве и противостоянии агрессии РФ.