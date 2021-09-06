Украинцы смогут уволить мэра и распустить Раду: Стефанчук рассказал о готовящемся законопроекте

Первый вице-спикер Верховной Рады рассказал, что будет означать новый законопроект для украинцев и когда его рассмотрят

Уже этой осенью нардепы могут принять за основу закон о местном референдуме, проект которого уже готовят для Верховной Рады.

Об этом рассказал первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".

По словам чиновника, они уже проводили общественное обсуждение, итоги которого сейчас анализируют. И все предложения, полученные от людей, будут доработаны и внесены в законопроект, который представят в Раде уже осенью.

"Мы заложили туда, как и в закон о всеукраинском референдуме, много предохранителей, чтобы не допустить сепаратизма и других негативных явлений, чтобы местный референдум использовался для блага общины. И у общины также должен быть действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно – дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика", — рассказывает Стефанчук.

По его словам, в новом законе будет много возможностей для украинцев. В частности — люди смогут увольнять путем голосования мэра того или иного города и даже распускать нардепов.

Стефанчук говорит, что именно благодаря закону о местном референдуме народ получит реальное влияние на чиновников и политические решения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская власть настойчиво продвигает идею всеукраинского референдума по решению проблемы Донбасса, однако она подверглась критике экспертов.