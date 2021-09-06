Укр

Стефанчук рассказал, какие изменения могут произойти в Конституции Украины

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Конституцию Украины хотят сделать более современной. Новость обновлена 06 сентября 2021, 10:12
Конституцию Украины хотят сделать более современной.

Конституцию Украины хотят сделать более современной с помощью пунктов о цифровом праве и приватности

Нардепы готовятся "осовременить" и внести изменения в Конституцию Украины, чтобы она соответствовала текущим запросам и потребностям.

Об этом рассказал первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина". 

Чиновник говорит, что в числе возможных обновлений высшего нормативно-правового акта Украины — сокращение количества нардепов до 300 человек, а также новые основания для лишения мандатов. К примеру, нардепа могут лишить полномочий за прогулы и "кнопкодавство".

Однако первым делом, по словам Стефанчука, они хотят внести в Конституцию вопрос о децентрализации, который уже рассмотрела конституционная комиссия. 

"Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных общин. Это, с одной стороны, европейская практика. Но в условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности – гражданским", — объясняет Стефанчук. 

Сейчас политики обсуждают судьбу райсоветов и пока неизвестно, оставят их или нет. 

Кроме того, по словам чиновника, в Конституцию могут внести новые моменты касательно:

  • цифрового права;
  • закрепления более реальных гарантий прав на приватность и репутацию лица;
  •  пересмотра тех законопроектов об изменениях в Конституцию, которые были внесены в парламент в начале каденции (ВРУ численностью в 300 депутатов, увольнение за прогулы и другие). 

Если депутаты смогут договориться о данных изменениях, то передадут документ в Конституционный суд. И после его решения они смогут ввести изменения в главный документ страны за две сессии. В лучшем случае, если не будет разногласий, по словам Стефанчука, обновить Конституцию удастся в феврале 2022 года.

Напомним, уже этой осенью нардепы могут принять за основу закон о местном референдуме, проект которого уже готовят для Верховной Рады.

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