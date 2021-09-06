Стефанчук рассказал, какие изменения могут произойти в Конституции Украины

Конституцию Украины хотят сделать более современной с помощью пунктов о цифровом праве и приватности

Нардепы готовятся "осовременить" и внести изменения в Конституцию Украины, чтобы она соответствовала текущим запросам и потребностям.

Об этом рассказал первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".

Чиновник говорит, что в числе возможных обновлений высшего нормативно-правового акта Украины — сокращение количества нардепов до 300 человек, а также новые основания для лишения мандатов. К примеру, нардепа могут лишить полномочий за прогулы и "кнопкодавство".

Однако первым делом, по словам Стефанчука, они хотят внести в Конституцию вопрос о децентрализации, который уже рассмотрела конституционная комиссия.

"Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных общин. Это, с одной стороны, европейская практика. Но в условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности – гражданским", — объясняет Стефанчук.

Сейчас политики обсуждают судьбу райсоветов и пока неизвестно, оставят их или нет.

Кроме того, по словам чиновника, в Конституцию могут внести новые моменты касательно:

цифрового права;

закрепления более реальных гарантий прав на приватность и репутацию лица;

пересмотра тех законопроектов об изменениях в Конституцию, которые были внесены в парламент в начале каденции (ВРУ численностью в 300 депутатов, увольнение за прогулы и другие).

Если депутаты смогут договориться о данных изменениях, то передадут документ в Конституционный суд. И после его решения они смогут ввести изменения в главный документ страны за две сессии. В лучшем случае, если не будет разногласий, по словам Стефанчука, обновить Конституцию удастся в феврале 2022 года.

Напомним, уже этой осенью нардепы могут принять за основу закон о местном референдуме, проект которого уже готовят для Верховной Рады.