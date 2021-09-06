Стефанчук рассказал, какие изменения могут произойти в Конституции Украины
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Конституцию Украины хотят сделать более современной с помощью пунктов о цифровом праве и приватности
Нардепы готовятся "осовременить" и внести изменения в Конституцию Украины, чтобы она соответствовала текущим запросам и потребностям.
Об этом рассказал первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".
Чиновник говорит, что в числе возможных обновлений высшего нормативно-правового акта Украины — сокращение количества нардепов до 300 человек, а также новые основания для лишения мандатов. К примеру, нардепа могут лишить полномочий за прогулы и "кнопкодавство".
Однако первым делом, по словам Стефанчука, они хотят внести в Конституцию вопрос о децентрализации, который уже рассмотрела конституционная комиссия.
"Мы пришли к согласию уже практически по всем параметрам, осталось несколько нюансов. В частности: будет ли статус юридического лица у территориальных общин. Это, с одной стороны, европейская практика. Но в условиях Украины юридическое лицо руководствуется не только Конституцией, но и другим законодательством, в частности – гражданским", — объясняет Стефанчук.
Сейчас политики обсуждают судьбу райсоветов и пока неизвестно, оставят их или нет.
Кроме того, по словам чиновника, в Конституцию могут внести новые моменты касательно:
- цифрового права;
- закрепления более реальных гарантий прав на приватность и репутацию лица;
- пересмотра тех законопроектов об изменениях в Конституцию, которые были внесены в парламент в начале каденции (ВРУ численностью в 300 депутатов, увольнение за прогулы и другие).
Если депутаты смогут договориться о данных изменениях, то передадут документ в Конституционный суд. И после его решения они смогут ввести изменения в главный документ страны за две сессии. В лучшем случае, если не будет разногласий, по словам Стефанчука, обновить Конституцию удастся в феврале 2022 года.
Напомним, уже этой осенью нардепы могут принять за основу закон о местном референдуме, проект которого уже готовят для Верховной Рады.
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