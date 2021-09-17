Строительство оккупантами нового города в Крыму - реальный план или отвлечение внимания?

Разговоры об инвестициях в западные регионы Крыма ходили и до оккупации

В Крыму оккупационные власти анонсировали строительство нового города. Предполагается, что он будет примерно на 50 тысяч человек, а расположится на западе полуострова – в Сакском районе, неподалеку от Евпатории.

Что может означать подобный шаг оккупантов? Как этому следует противодействовать? С такими вопросами "Телеграф" обратился к эксперту по вопросам оккупированных территорий, экономисту Юрию Смелянскому.

По словам Юрия Смелянского, любое масштабное строительство, тем более строительство нового города, всегда имеет, как минимум, две цели:

уверить "внутреннего потребителя" (в данном случае – граждан РФ) в непоколебимом могуществе и стабильности государства и власти; "правильно" освоить выделенные ресурсы.

"Устные заявления о строительстве такого масштаба в Крыму делались уже неоднократно на протяжении всего прошедшего периода оккупации, – отмечает эксперт. – В тоже время, в оккупационном документе с названием "Стратегия социально-экономического развития до 2030 года" упоминания о таких планах отсутствует. Есть в этом документе глава 4 с названием "Новая жилая среда". О новом строительстве жилья в ней есть. Есть о благоустройстве, господдержке и тому подобное. А вот о строительстве нового населенного – пункта ни слова".

Юрий Смелянский подчеркивает, что о регионе западного Крыма в качестве интереса для инвестиций говорилось неоднократно и до оккупации.

"Например, был китайский интерес к строительству порта в Донузлаве. Освоение этого региона за счет китайских инвестиций. При реализации таких планов мог возникнуть и новый населенный пункт в этом крымском регионе", – говорит эксперт.

Он акцентирует, что неприятие оккупантов, вернее падения качества жизни, которое является прямым следствием оккупации, растет. Неприятие российских иммигрантов (так называемых "понаехов") – растет. И возникает необходимость попытаться хотя бы заболтать рост этого неприятия. Отвлечь хоть на время внимание на обсуждение какого-то нового масштабного проекта.

"Ведь выполнять подобного рода обещания, по большому счету, никто не обязывает. Ну а если вдруг появится возможность поучаствовать в "правильном распределении" выделенных ресурсов на такие цели… Сами понимаете", – отмечает Юрий Смелянский.

По его мнению, даже заявления о намерениях осуществить такой масштабный проект, является элементом политики колонизации оккупированного полуострова.

"На мой взгляд, было бы очень уместно показать кремлевским властям, что не зря они выражали недовольство по поводу проведения форума "Крымская платформа". Уместным было бы совместное обращение государств-участниц "Крымской платформы" к Генеральной ассамблее ООН по поводу недопустимости такого развития событий на оккупированной территории Крыма. О необходимости исключить РФ из Совета безопасности ООН за готовность реализовать подобные планы на оккупированной территории Крыма. Или, как минимум, лишить РФ права вето в СБ ООН. Инициировать введение дополнительных санкций лишь за то, что были озвучены подобные планы с предупреждением на их усиление за попытки их реализовать", – подчеркивает эксперт.

При таком развитии событий кремлевское руководство будет вынуждено реагировать, а значит делать ошибки, считает Юрий Смелянский. В свою очередь, эти ошибки станут частью тех условий, которые будут приближать факт деоккупации Крымского полуострова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европейском Союзе заявили о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма. Тем временем российские силовики продолжают давление на представителей крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.