Зеленский снова пообещал диаспоре в США двойное гражданство, но не без нюансов

Двойное гражданство не планируют предоставлять украинцам, живущим в "недружественных странах"

В ходе визита на Генассамблею ООН в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской диаспорой и пообещал, что реализует в Украине двойное гражданство.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, идею двойного гражданства реализуют, в частности для украинцев, проживающих в США, однако двойное гражданство нельзя предоставлять нашим гражданам, которые проживают в недружественных странах (имея в виду Россию).

Президент отметил, что с законом о двойном гражданстве в Украине "все не просто", а для начала он хотел бы восстановить уважение к Украине и украинской истории.

При этом под "восстановлением уважения" Зеленский имел в виду конкретные вещи, в частности строительство дорог.

"Уважение измеряется конкретными вещами. Сегодня вы можете прилететь к себе домой и ехать прекрасными дорогами", — добавил президент Украины.

Стоит отметить, что о двойном гражданстве в Украине Владимир Зеленский говорит уже не впервые. Однако, раньше от него звучали тезисы, что это невозможно сделать во время войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Подобное мнение, как сообщал "Телеграф", высказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который категорически против того, чтобы вторым гражданством было российское, ведь Россия — страна-агрессор.