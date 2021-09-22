Укр

Президенту Украины угрожали десятки раз с 2019 года: нашли не всех

Автор
Елена Волкова
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Автор
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С 2019 года руководить страной начал Зеленский - вероятно, именно ему угрожали чаще всего Новость обновлена 22 сентября 2021, 16:54
С 2019 года руководить страной начал Зеленский - вероятно, именно ему угрожали чаще всего

Правоохранители задержали 16 человек, которые угрожали высшим чиновникам Украины

После резонансного покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира в СБУ отчитались, кому из украинских политиков поступали угрозы чаще всего.

По информации "РБК-Украина", в Службе безопасности говорят, что с 2019 года они получили 25 угроз в адрес топ-чиновников. 22 из них касались президента Украины, а оставшиеся три — главы МВД.

В ведомстве не уточняют, кому именно предназначались угрозы, ведь до конца мая 2019 года страной правил пятый резидент Петр Порошенко, которого сменил Владимир Зеленский. А МВД до недавнего времени руководил Арсен Аваков, а после его отставки на эту должность был назначен Денис Монастырский.

К счастью, ни одна из этих угроз не стала реальной, и 16 анонимов установили и задержали. Отметим, что наказание за сообщение такого рода (статьи 112 и 346 Уголовного кодекса) — самое суровое: пожизненное заключение.

Напомним, покушение на Сергея Шефира произошло 22 сентября на выезде из Киева в лесополосе. Киллеры стреляли по "Ауди" чиновника из автоматов, но Шефир, который был на заднем сидении, не пострадал. А вот его водитель, который вез шефа на работу, тяжело ранен.

Напомним, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира в Офисе главы государства расценивают как попытку оказать давление на президента в его борьбе против олигархов и финансовых группировок. 

Теги:
#Покушение #Петр Порошенко #Арсен Аваков #Владимир Зеленский #Денис Монастырский
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