Кличко посадил экс-главу полиции Киева в кресло своего зама: что известно

В кулуарах говорят, что Крищенко был человеком Кличко и до недавнего назначения

В четверг, 23 сентября, мэр Киева Виталий Кличко обзавелся новым замом. Горсовет поддержал кандидатуру бывшего главы полиции Киева Андрея Крищенко в качестве заммэра по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Виталий Кличко, рассказывая об обязанностях новоиспеченного помощника, назвал Крищенко "профессионалом с принципами" и объяснил, что отныне он будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, а также территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами. Его назначение поддержало необходимое большинство: 91 депутат.

В кулуарах говорят, что Крищенко — это человек Кличко, с которым он работал и до недавнего времени.

Отметим, что об увольнении топ-полицейского стало известно более месяца назад. Крищенко возглавлял полицию Киева с 2015 года. До этого он был замглавы Нацполиции Украины и был главой милиции Харькова.

Широкой общественности он стал известен в 2014 году, когда во время захвата боевиками "ДНР" Горловки, будучи начальником милиции, оборонял свой пост и сорвал российский флаг со здания управления.

Во время его службы на посту главы полиции столицы произошел ряд резонансных случаев, в частности — перестрелка в Княжичах, в ходе которой погибли пятеро правоохранителей, а также похищение младенца ради подмены.