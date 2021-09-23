В "Слуге народа" хотят наказать Лероса, на которого в Раде напал Тищенко

Лероса хотят наказать якобы за нарушение регламента во время выступления

После драки за трибуной Верховной Рады между "слугой народа" Николаем Тищенко и его экс-коллегой по фракции Гео Леросом на них обеих отправили заявление в регламентный комитет. Наказанием для нардепов должен стать запрет на посещение пяти заседаний парламента.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, заявление было отправлено на обеих нардепов, а не только на Тищенко, который и был зачинщиком потасовки, потому что Гео Лерос начал выступление с вопроса ТСК по "Укрзализныце", а затем нарушил регламент, выступая не по теме. Именно из-за этого на него и написали заявление в регламентный комитет.

Корниенко добавил, что нарушением регламента "постоянно все грешат". Это сподвигло нашего журналиста спросить, почему грешат все, а отстранить решили только Лероса? На что глава партии "Слуга народа" ответил, что "отстранят еще кого-то".

Также Корниенко считает, что оппозиция в нарушении регламента ведет себя гораздо хитрее, говоря несколько слов по теме, а затем про "зелених невігласів", а вот Леросу в этом плане не хватает сдержанности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-"слуга" Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. Из-за публикации этих видео на него подали в суд, который Лерос проиграл.