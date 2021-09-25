Разумкова ставят перед политическим выбором - подставиться самому или рисковать отставкой

Если Разумков ставит подпись и отсылает закон об олигархах президенту – он показывает лояльность Зеленскому, но подставляется сам

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на "Свободе слова Савика Шустера", что ускоренное рассмотрение принятого 23 сентября Верховной Радой законопроекта об олигархах может привести к тому, что нардепы могут обратиться в Конституционный суд Украины.

По словам Разумкова, нардепы приняли законопроект с его поправкой, согласно которой список олигархов должно определять Нацагентство по предотвращению коррупции, а не Совет нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, представитель президента в Конституционном суде, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский уверяет, что спорных поправок к документу не нашли. И потому Разумков должен подписать закон, после чего тот будет передан на подпись президенту.

Мнением о том, как ситуация вокруг законопроекта об олигархах может развиваться дальше, с "Телеграфом" поделился народный депутат VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

По словам Попова, "Закон о реестре олигархов" может стать миной под кресло спикера.

"Рассмотрение законопроекта в зале парламента прошло без участия Дмитрия Разумкова, который весьма своевременно попал на самоизоляцию.

Но теперь коллеги из власти требуют, чтобы спикер поставил свою подпись на довольно противоречивом документе. Действительно, в спешке произошла путаница с поправками, и исправить ситуацию могло только новое голосование в зале. "Внести правки задним числом в стенограмму" – это даже круче, чем отменить старый указ о чьем-нибудь кадровом назначении", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что Разумков известен своей приверженностью к соблюдению регламента, поэтому склонить его к подписанию такого текста будет непросто.

"Но его теперь ставят перед политическим выбором. Если он ставит подпись и отсылает законопроект президенту – он показывает лояльность Владимиру Зеленскому, но попадает под критику оппозиции. Если же спикер идет на принцип и отказывается подписывать принятый с ошибками текст – то это станет поводом для сбора подписей для его отставки. Более того, аргумент "он отказался помогать президенту" должен будет переубедить колеблющихся депутатов голосовать за замену спикера", – поясняет расклад Попов.

Эксперт не исключает вариант, что Разумков отправит президенту проголосованный текст законопроекта без запоздалых правок "с голоса". И тогда уже президент должен будет наложить вето с замечаниями, а это потеря темпа и эскалация отношений.

"Реакция Запада, судя по всему, будет сдержанно-критичной, – прогнозирует эксперт. – С одной стороны, ослабление хотя бы части украинских олигархов усиливает позиции западного политического и экономического лобби. С другой стороны, закон индивидуального действия не совсем соответствует западным учебникам по верховенству права, и поддерживать его, конечно, никто не будет".

Ранее "Телеграф" писал, что позиция Разумкова по законопроекту об олигархах стала причиной раскола между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Не все политики позитивно отреагировали на принятие законопроекта.

Опрошенные же "Телеграфом" эксперты считают, что с принятием законопроекта об олигархах у президента Владимира Зеленского появился новый козырь, но реальной деолигархизации не будет.