"С удовольствием": Зеленский рассказал, при каких условиях Медведчука отдадут России (видео)

Зеленский не исключает, что Медведчука могут обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором арестованного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы выдать России.

Об этом он рассказал в эфире канала ICTV.

По его словам, если бы Россия подтвердила или "хотя бы намекнула", что у Медведчука есть российское гражданство, то Украина бы "с удовольствием" рассмотрела вопрос его обмена на заключенных в РФ соотечественников.

Однако, говорит Зеленский, поскольку указанный нардеп является гражданином Украины, то к нему будет применяться законодательство нашей страны.

Как сообщалось ранее, 11 мая 2021 года Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене.

13 мая Медведчука отправили под домашний арест, а вот Козака так и не смогли задержать. По имеющейся информации, он находится на территории России.

8 октября нардепу объявили еще об одном подозрении, на этот раз касающегося блокирования поставок угля из ЮАР, вследствие которых в Украине начались веерные отключения электроэнергии.

11 октября сторона обвинения запросила для Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд принял решение оставить его под домашним арестом до 7 декабря.