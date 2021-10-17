Укр

"С удовольствием": Зеленский рассказал, при каких условиях Медведчука отдадут России (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Новость обновлена 17 октября 2021, 21:40
Владимир Зеленский и Виктор Медведчук

Зеленский не исключает, что Медведчука могут обменять.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором арестованного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука могли бы выдать России.

Об этом он рассказал в эфире канала ICTV.

По его словам, если бы Россия подтвердила или "хотя бы намекнула", что у Медведчука есть российское гражданство, то Украина бы "с удовольствием" рассмотрела вопрос его обмена на заключенных в РФ соотечественников.

Однако, говорит Зеленский, поскольку указанный нардеп является гражданином Украины, то к нему будет применяться законодательство нашей страны.

Как сообщалось ранее, 11 мая 2021 года Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене.

13 мая Медведчука отправили под домашний арест, а вот Козака так и не смогли задержать. По имеющейся информации, он находится на территории России.

8 октября нардепу объявили еще об одном подозрении, на этот раз касающегося блокирования поставок угля из ЮАР, вследствие которых в Украине начались веерные отключения электроэнергии.

11 октября сторона обвинения запросила для Медведчука меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд принял решение оставить его под домашним арестом до 7 декабря.

Теги:
#Украина #Россия #Виктор Медведчук #Владимир Зеленский
ОБСЕ
В регионах
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ОБСЕ
Оккупанты третий день терроризируют наблюдателей ОБСЕ на Донбассе: миссию приостановили
Дата публикации
Категория
Заседание СНБО
От СНБО ждали решений, связанных с нуждами граждан, а дождались непонятной стратегии, - юрист
Дата публикации
Категория
Чиновник умер, якобы упав с лестницы на собственной даче
СМИ назвали имя загадочно умершего в Киеве дипломата — но есть загвоздка
Дата публикации
Категория
В ближайшие дни в Украине похолодает
Ряд областей Украины ждут заморозки и резкое потепление
Дата публикации
Категория
Карантин в Запорожье существенно усилят
Запорожье переходит в "красную" зону: когда и какие ограничения будут действовать