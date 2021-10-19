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Как ни в чем не бывало: радовавшаяся смерти Полякова нардеп пришла в Раду (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Третьякова не раз становилась фигурантом скандалов, последний - реакция на смерть Полякова Новость обновлена 19 октября 2021, 14:58
Третьякова не раз становилась фигурантом скандалов, последний - реакция на смерть Полякова

Галину Третьякову пока не отстранили от руководства парламентским комитетом, хотя подписи уже собраны

Галина Третьякова, которая оскандалилась фразой "Одним врагом меньше" после новости о смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, присутствует в зале Верховной Рады, будто ни в чем не бывало.

Об этом с зала заседаний сообщает корреспондент "Телеграфа".

Напомним, что 8 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") показала себя с худшей стороны. Реагируя на смерть нардепа Антона Полякова, также пришедшего в Раду со "слугами", но в итоге ставшего их критиком, она порадовалась тому, что его кончина — "минус один враг".

После этого начался скандал: нардепы были шокированы таким выражением, кричали "Позор!" и потребовали снять ее с должности главы парламентского комитета, для чего собрали нужное количество подписей.

Тогда же в "Слуге народа" сообщили, что Третьякову отстранят от участия в 5 пленарных заседаниях. Теперь же нардеп вернулась к работе и пока еще в статусе председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

В кулуарах же говорят, что в комитет ВР по вопросам регламента еще не поступили обращения всех парламентских фракций и депутатских групп ни об отстранении Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях Рады, ни от руководства профильным комитетом.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, до случая с умершим Антоном Поляковым Галина Третьякова была фигурантом и других громких скандалов.

Теги:
#Скандал #Нардеп #Галина Третьякова #Антон Поляков
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