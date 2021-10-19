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Кандидатов в нардепы и госслужащие хотят проверять у психиатра: что известно

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Кандидатов в нардепы хотят отправлять к психиатру Новость обновлена 19 октября 2021, 15:57
Кандидатов в нардепы хотят отправлять к психиатру

Законопроект в ближайшее время зарегистрируют в парламенте

Скандал с нардепом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, которая после смерти Антона Полякова заявила, что "одним врагом стало меньше", побудил некоторых парламентариев написать законопроект, которым обяжут кандидатов в нардепы и госслужащие проходить осмотр у психиатра.

Как заявил с трибуны Верховной Рады соруководитель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, проект закона зарегистрируют в ближайшее время.

Во время выступления нардеп отметил, что в парламенте царит "атмосфера ненависти со стороны представителей монобольшинства" и указал на Галину Третьякову.

Именно из-за ее последнего заявление, отметил Батенко, следует немедленно "предусмотреть обязательства всех кандидатов на выборные должности... проходить психиатрический анализ, психосмотр".

Кроме того, народный депутат выразил надежду, что Третьякову, "которая сеет человеконенавистнические выводы", отстранят не только от заседаний Верховной Рады, но и от руководства комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Напомним, заявление Третьяковой в сторону умершего нардепа Полякова, что "одним врагом стало меньше" вызвало шквал критики от других депутатов, а некоторые потребовали ее увольнения с должности председателя парламентского комитета. Во фракции "Слуга народа" заявили, что народную депутатшу за враждебное высказывание отстранят от 5 пленарных заседаний.

К слову, Галина Третьякова во вторник, 19 октября, как ничего и не было пришла на заседание Верховной Рады.

Как сообщал "Телеграф" ранее, через девять дней после смерти Антона Полякова, все обстоятельства инцидента неизвестны, кроме того, некоторые факты вызывают массу вопросов.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Психиатр #Тарас Батенко #Галина Третьякова #Антон Поляков
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