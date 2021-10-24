Укр

"Доиграется": у Зеленского ответили на заявления Путина о ракетах НАТО под Харьковом

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Нептун" Новость обновлена 24 октября 2021, 20:12
"Нептун"

Украина может "направить свои ракеты на Москву" в ответ на агрессию России.

В Украине ответили на заявление российского президента Владимира Путина о том, что под Харьковом могут быть размещены ракеты НАТО, которые могут быть направлены на Москву.

Об этом заявил советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью каналу "Дом".

По его словам, российский лидер "доиграется" до того, что такое действительно произойдет, однако указал, что это никак не связано со вступлением Украины в Североатлантический альянс.

Арестович говорит, что наша страна работает над реализацией собственной ракетной программы, а отечественные ракеты смогут достать и до Москвы.

Он отмечает, что соответствующие шаги Украины являются ответом на вооруженную агрессию России.

"Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", — говорит он.

При этом он подчеркнул, что военные РФ понимают, что открытое нападение на Украину станет концом, как для российской армии, так и для государства, а потому все угрозы Путина стоит воспринимать как блеф.

Как сообщалось ранее, в Кремле признали, что не смогут помешать Украине вступить в НАТО, но пообещали предпринять шаги для "минимизации последствий".

Теги:
#Украина #Россия #Алексей Арестович
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