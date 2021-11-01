"Липовые» номера, водитель без документов и нарушение ПДД: как нардепы передвигаются по столице

В полиции сообщили, что нардеп ехал с водителем без документов

В понедельник, 1 ноября, внимание сотрудников патрульной полиции привлекли автомобили Toyota та Mercedes, которые нарушали правила дорожного движения, двигаясь по левой полосе Столичного шоссе в Киеве, в то время как две правые были свободны.

Пресс-служба патрульной полиции отмечает, что на просьбу правоохранителей водители не реагировали, из-за чего пришлось путем преследования останавливать авто. После того, как машины остановились, выяснилось, что в одной из них находился нардеп. Кроме того, проверка установила, что номерные знаки на Toyota не соответствуют регистрационным документам.

На водители обоих автомобилей составили административные материалы за невыполнение остановки по требованию полицейского. Мужчине, который был за рулем автомобиля Toyota, также выписали штрафы за недействительные номера, а также за управление машиной без документов, так как он отказался их предъявлять инспекторам полиции.

Дальнейшую судьбу людей, которые были в авто, будет решать следственно-оперативная группа.

Напомним, народному депутату Украины от партии ОПЗЖ Илье Киве 1 ноября вручили подозрение.