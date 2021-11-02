В России пленного крымчанина пытают лекарствами: Украина бьет тревогу

Украинская сторона требует от России провести полное обследование состояния здоровья Сейрана Хайрединова и назначить соответствующее лечение

Российская Федерация продолжает применять пытки к украинцам, которых незаконно удерживает. Об этом заявляет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

В частности, омбудсмен рассказывает, что у фигуранта так называемой "четвертой Бахчисарайской группы", крымского татарина Хизб-ут-Тахрир Сейрана Хайрединова забрали все лекарства, которые в прошлом месяце ему передали родственники. При этом администрация следственного изолятора СИЗО-1 в Ростове на Дону все официально заверила и дала соответствующие разрешения. У мужчины есть серьезные проблемы с сердцем, и он не может жить без медикаментов.

"Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Сейрана Хайрединова на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", – отмечает Людмила Денисова.

Уполномоченная по правам человека также сообщает, что обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием в срочном порядке решить ситуацию с удерживаемым в СИЗО украинцем. Украинская сторона требует как можно скорее вернуть лекарства, а также провести полное медицинское обследование Сейрана Хайрединова.

Напомним, в оккупированном Крыму продолжаются репрессии против местного населения. В сентябре в неизвестном направлении вывезли первого заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джеляля.