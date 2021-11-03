Кадровые ротации: Кабмин теряет часть министров

Всем уже подыскали замену.

Пять министров третьего ноября лишились своих постов. Речь про министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам реинтеграции Крыма и Донбасса Алексея Резникова, министра экономики Алексея Любченко, у которого в этот же день прошли обыски, министра по вопросам стратегических отраслей производства Олега Урусского и министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Одно из увольнений, как удалось узнать "Телеграфу" связано с вероятными фактами злоупотребления властью. В частности экс-министр экономики и первый вице-премьер Любченко изначально не был настроен увольняться, но изменил решение.

Все они добровольно согласились покинуть свои посты. Но не со всеми доведется попрощаться. Так Резникова называют вероятным кандидатом на должность Тарана.

При этом его пост займет Ирина Верещук — ее на должность выдвигает фракция партии "Слуга народа".

Кроме нее еще два назначения лоббируются президентской партией. Это замена Любченко на посту главы Минэкономики Юлия Свириденко и Павел Рябикин вместо Урусского.

Про то, что Абрамовский попал в немилость стало известно еще в середине октября. Одной из претензий к нему был высокий уровень коррупции в регионах.

Голосование за новых министров ожидается уже в четверг. Предварительно — кандидатуры от провластной партии парламентарии поддержат.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидатура Рябикина вызвала немало споров внутри партии "Слуга народа".