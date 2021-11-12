Мы очень обеспокоены: Кулеба предупредил о возможном продвижении России вглубь Украины

В США заверяют: в случае любой эскалации со стороны Москвы Украина получит поддержку

Сосредоточие российских войск на восточных украинских границах может быть попыткой Москвы продвинуться дальше Донбасса.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию ABC News.

По словам Кулебы, в Киеве не хотят сеять лишнюю панику, но наблюдательность сейчас необходима как никогда.

"Мы очень обеспокоены, — подчеркнул чиновник. — Впрочем, когда вы живете рядом с Россией на протяжении семи лет в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь".

Напомним, что пообщаться с американскими журналистами Кулеба смог благодаря своему визиту в Штаты. Там он встречался с представителями администрации Джозефа Байдена для обсуждения ряда важных вопросов.

Среди прочего — и агрессия Кремля в сторону Украины, рост количества российских войск на восточных границах.

"С этой инфраструктурой вдоль нашей границы России не нужно будет много времени, чтобы начать наступательные действия, если она решит это сделать. Наша цель — сделать все возможное, чтобы Россия так не поступила", — заявил Дмитрий Кулеба.

Также в интервью американским журналистам чиновник подтвердил, что встречи с членами правительства США прошли очень успешно и домой он возвращается с хорошими новостями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Вашингтоне представители Украины и Штатов подписали специальную Хартию, которая закрепила основополагающие линии внешнего партнерства. Чем так важен этот документ, читайте в нашем материале.