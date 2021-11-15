Зачем Лукашенко устроил кризис с мигрантами: в США сделали заявление о роли Украины

Миграционный кризис может быть создан для отвода глаз

Истинная причина нахождения беженцев на белорусско-польской границе может крыться в вопросе войны России и Украины.

Такое мнение прозвучало от госсекретаря Штатов Энтони Блинкена в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Согласно сообщению на сайте Госдепа, Блинкен пообещал Европе всецелое содействие американцев в вопросе нелегальных мигрантов. При этом он возмущен тем фактом, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко настолько "цинично эксплуатирует уязвимых мигрантов".

По мнению Энтони Блинкена, сейчас у его режима единственная задача — создавать отвлекающие маневры.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной", — заявил Блинкен польскому министру.

Стоит отметить, что Украина не единожды всплывала в разговоре чиновников. Помимо прочего со стороны американцев прозвучала благодарность для Польши из-за поддержки территориальной целостности нашей страны.

Блинкен также высказал надежду на то, что военная агрессия РФ вскоре заимеет серьезные последствия для страны-агрессора, в том числе экономические.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что глава украинского МИД также согласен с тем, что миграционный кризис в Беларуси весьма выгоден российскому президенту Владимиру Путину.

К слову, вопрос беженцев актуален для Украины весьма сильно, ведь в некоторых областях из-за проблем в РБ могут объявить чрезвычайное положение.