Украинцам рассказали, как сеть ломбардов приносит миллионные доходы Дмитрию Разумкову

Связь экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова с сетью ломбардов «Про100Кредит», которая, по разным оценкам, приносит ему 2,5-3 млн долларов США в год, исследовал журналист Сергей Иванов в проекте «Исландия».

Разумков публично заявлял, что к ломбардному бизнесу давно не имеет отношения ни он сам, ни его семья. Однако, по словам Иванова, в мае 2020 года сеть ломбардов "Про100Кредит" была переоформлена на помощников Разумкова в Верховной Раде Юлию Овдий и Дмитрия Тележинского. К тому же Тележинский, в свое время засветившийся в «Опоблоке», является соучредителем еще одного юридического лица, другим бенефициаром которого является супруга Разумкова Юлия Чайка.

Журналисты программы провели эксперимент — попытались получить в ломбардах сети «Про100Кредит» ссуды под только что приобретенный новый смартфон и золотое кольцо. Это им удалось. Только вот за гаджет им предложили лишь 40% магазинной цены, а за кольцо еще меньше, поскольку журналисты попросили принять его без документов. На это в ломбарде согласились, а деньги вынесли на улицу.

Не удивительно, что в 2015 году среди принесенных в один из ломбардов сети «Про100Кредит» вещей оказался краденый планшет. И показательно, что работники ломбарда не оказали никакой помощи потерпевшему, говорится в сюжете.

«В общем, мы имеем дело с большой бедой. Ломбарды в Украине пользуются аномальной популярностью. Число клиентов постоянно растет, а в период пандемии ростовщический бизнес получил настоящую новую жизнь. Люди, особенно оставшиеся без работы, должны брать деньги на питание быстро. Они идут за деньгами в ломбард, когда уже не могут одолжить у друзей или родственников. В момент отчаяния их уже не интересует, что им насчитывают лишь треть рыночной стоимости за принесенный товар, или безумные проценты», — отмечает Иванов.

Но Разумкова, по мнению журналиста, такие подробности не смущают.