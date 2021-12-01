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Украинцев пересчитают в феврале 2023 года

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Количество людей в Украине к концу столетия может уменьшиться почти вдвое Новость обновлена 01 декабря 2021, 11:41
Количество людей в Украине к концу столетия может уменьшиться почти вдвое

В ООН насчитали 41,4 млн украинцев на май 2021 года. Сойдутся ли данные с украинской статистикой?

Совместная перепись населения с американской корпорацией Apple, о проведении которой сообщили во время подписания Меморандума накануне, пройдет в феврале 2023 года. 

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционной ежегодной речи в Верховной Раде. 

Кроме Украины такая инновационная перепись проходила только в США. Таким образом страна станет второй в мире в этом вопросе. 

Точное количество жителей Украины неизвестно — в ООН его оценивают в чуть более чем 41 млн человек и тенденции не радуют. За тридцать лет сокращение населения предполагается еще на 6 млн. 

Это только лишь один из сценариев, которых всего есть девять и они дают разные результаты. Согласно одному из долгосрочных прогнозов, количество украинцев сократится к 22,4 млн за ближайшие 80 лет

Одна из причин — старение нации за счет уменьшение количества детей и молодежи. 

Демографы также назвали пути, которыми Украина может увеличить количество своего населения. Как ранее писал "Телеграф", среди них — экономические, в частности повышение благосостояния семей. 

Также отмечается тенденция уменьшения населения в странах Европы, где проблему решают за счет мигрантов.

Теги:
#Украина #Apple #Население #Перепись
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