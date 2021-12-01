Украинцев пересчитают в феврале 2023 года
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В ООН насчитали 41,4 млн украинцев на май 2021 года. Сойдутся ли данные с украинской статистикой?
Совместная перепись населения с американской корпорацией Apple, о проведении которой сообщили во время подписания Меморандума накануне, пройдет в феврале 2023 года.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционной ежегодной речи в Верховной Раде.
Кроме Украины такая инновационная перепись проходила только в США. Таким образом страна станет второй в мире в этом вопросе.
Точное количество жителей Украины неизвестно — в ООН его оценивают в чуть более чем 41 млн человек и тенденции не радуют. За тридцать лет сокращение населения предполагается еще на 6 млн.
Это только лишь один из сценариев, которых всего есть девять и они дают разные результаты. Согласно одному из долгосрочных прогнозов, количество украинцев сократится к 22,4 млн за ближайшие 80 лет.
Одна из причин — старение нации за счет уменьшение количества детей и молодежи.
Демографы также назвали пути, которыми Украина может увеличить количество своего населения. Как ранее писал "Телеграф", среди них — экономические, в частности повышение благосостояния семей.
Также отмечается тенденция уменьшения населения в странах Европы, где проблему решают за счет мигрантов.
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