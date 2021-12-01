Выступление Зеленского – подготовка к внеочередным выборам: что было не так в словах президента

Политтехнолог нашел в послании главы государства парламенту скрытый смысл и вопиющее несоответствие озвученных цифр реальности

В среду, 1 декабря, с ежегодным посланием парламенту выступил президент Украины Владимир Зеленский. Как и предсказывал «Телеграф», глава государства говорил о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации.

Президентское послание проанализировал для нашего издания политолог Виктор Таран.

Мы видим подготовку к избирательной кампании

«Это выступление – рефлексия на фоне падения рейтингов власти. И подготовка к следующей избирательной кампании. Мы услышали, по сути, избирательную программу кандидата в президенты», – отмечает эксперт.

Виктор Таран не исключает, что «слуги» целят на досрочные выборы – учитывая, как сыплются рейтинги президента и партии, а также фактическое отсутствие монобольшинства.

«Они могут захотеть идти на досрочные президентские и парламентские выборы. А идти надо с чем-то. И президент, по сути, обрисовал сейчас контуры такой предвыборной программы. Которую «слуги» в традиционном для них стиле выполнять не собираются. Но которую нафаршировали избирательными «фишечками» типа экономический паспорт украинца. Это я как политтехнолог говорю. В своей недавно вышедшей книге «Выборы в смартфоре» я как раз таки пишу, что есть технология – полуправда. Когда берешь важную для людей тему, но неимоверно преувеличиваешь ее, чтобы охватить как можно больше целевых групп. И люди надеются, что хоть что-то из этого будет выполнено. И слепо голосуют», – поясняет Виктор Таран.

Обещания – популистические, невыполнимые

По мнению политолога, цифры, которые приводил президент, или нереалистичные, или манипулятивные.

«К примеру, он громогласно заявляет о поднятии пенсий на 11%. Но предыдущая власть поднимала ее и на 50%, и более. К тому же, повышение «от Зеленского» составило лишь около 100 грн. Президент, как и другие «зеленые», жонглируют миллиардами, общими цифрами. И это смотрится внушительно, красиво. Но если переводить в конкретику – мы видим «пшик». Озвученные обещания – на сотни миллиардов гривен, которых в бюджете нет и не будет. А некоторые обещания просто популистические, невыполнимые, – уверяет Виктор Таран. – К примеру, обещание поставить на квартирный учет всех ветеранов АТО. Супер! У нас около 400 тысяч ветеранов войны на Донбассе. Поставить на учет и выдать квартиры – разные вещи. Человека поставили в очередь. А когда получит квартиру? Лет через 5, 10, 15. Когда-нибудь… Тем более, что закон предусматривает – обеспечением жилья занимаются органы местного самоуправления, а не государственная власть. О чем это обещание?»

Эксперт обратил внимание и на то, что Зеленский хвалится военным бюджетом, который впервые составит 300 млрд.

«Так он и в этом году большой. Но он не выполняется! Оборонзаказ не выполняется, ряд выплат до военнослужащих не доходят, долги копятся, – акцентирует политолог. – Были даны какие-то фантастические обещания по строительству новых домов, мостов, дорог, школ, садиков. За счет чего? Кем? Такое впечатление, что президент презентовал огромные "Нью-Васюки". При этом обещает много вещей, которые, по сути, должна потом воплощать в жизнь местная власть. Прекрасная тактика – наобещать того, что не будет выполняться. Это выступление напомнило мне выступление лидеров компартий СССР или Китая. Мы впереди планеты всей, промышленность растет и так далее. Только всё это оторвано от реальности. И сколько не говори «халва», во рту слаще не станет. А жизнь в Украине точно не стала слаще (лучше) при этой власти. Которая всеми силами старается сохраниться».

Опасные игры с «цифрой»

По мнению Виктора Тарана, надежды на сохранение при власти Зе-команда во многом связывает с желанием провести выборы через «Дию».

«Недавние выборы в Кыргызстане показали, к чему приводят игры с «цифрой». Во время подсчета голосов произошел сбой системы. И партия власти в итоге получила выгодный себе результат», – поясняет политолог.

Он уверен: если нас подобным образом готовят к цифровой диктатуре с намерением сфальсифицировать результат, это может плохо закончиться для Зеленского и Ко.

«Будут реальные протесты, а не те мифические перевороты, которыми пугает президента его ближайшее окружение в лице Ермака, Татарова, Демченко», – предостерегает Виктор Таран.

Напомним, что предыдущее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, которое состоялось 4 ноября, сопровождалось протестами.

А 26 ноября прошел пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции.

Как сообщал «Телеграф», во время этого пресс-марафона главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов открыто обвинил президента во лжи.