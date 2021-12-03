В лагере критиков Зеленского говорят о возрождении известной партии: что об этом известно

Ведутся разговоры о перерождении партии

Новая фаза войны президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова привела к появлению ряда противников действующей власти, на фоне чего даже ходят разговоры о создании "Народного фронта-2".

Так высокопоставленный член фракции "Слуга народа" в Раде рассказал в комментарии "Телеграфу".

После ухода с посты главы министра внутренних дел Арсен Аваков, создавший "Народный фронт" вместе с экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым в 2014 году, выбрал для себя роль "мозгового центра" оппозиции.

Активизировался в последнее время и бывший премьер Арсений Яценюк, который был главой политсовета НФ.

"Есть разговоры о воссоздании "Народного фронта-2", но пока это только разговоры. Они только примеряют, кто кем может стать в новой конфигурации власти", — говорит источник в правящей фракции.

Так, например, журналист Дмитрий Гордон и доктор Евгений Комаровский, вместе с ними выступающие против "слуг", в политику идти не намерены.

Как сообщал "Телеграф", шумиха вокруг объединения противников Зеленского возникла после фотографии с дня рождения ведущего Савика Шустера в Литве, где собрались Аваков, Гройсман, Елизаров, Гордон, Комаровский и другие.

Сам Аваков при этом прокомментировал снимок как: "Да-да, это именно то, что Вы подумали!".