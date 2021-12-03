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В "Слуге народа" пригрозили депутатам-беглецам из фракции: "Может включиться НАБУ"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Некоторые нардепы хотят перейти от Зеленского к Разумкову Новость обновлена 03 декабря 2021, 14:38
Некоторые нардепы хотят перейти от Зеленского к Разумкову

В "Слуге народа" говорят, что массового ухода из фракции не будет, потому что им есть чем ответить нардепам

Вслед за громким уходом из фракции "Слуга народа" нардепа Романа Сохи пропрезидентскую партию уже совсем скоро может покинуть еще несколько человек. 

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказал источник в руководстве партии.

Наш собеседник говорит, что за Сохой могут уйти и другие политики — те, кто ориентируется на Арсена Авакова и Дмитрия Разумкова. К примеру, нардеп Александр Бакумов уже вошел в МФО экс-спикера Рады "Разумная политика".

Впрочем, в "Слуге народа" массового выхода нардепов из фракции не опасаются: дескать, им тоже есть, чем ответить.  

"Ну выйдет из фракции до Нового года еще один-два депутата, но этим все и закончится. Потому что по некоторым людям могут включиться правоохранительные органы, например, НАБУ", — комментирует возможный сценарий источник в партии "Слуга народа".

По его словам, не исключено, что в отношении некоторых людей есть "интересные" записи, чем якобы занимается замглавы Офиса президента Олег Татаров. Таким образом, говорят в партии, они хотят вернуть тех нардепов, кто уже ушел, и не дать уйти тем, кто только собирается.

Ранее мы сообщали, что "слуги народа" будут увеличивать свое медиа представительство за счет ряда телеканалов. После отказа ходить на эфиры каналов Ахметова, у "Слуги народа" появился некий медиа-вакуум, который нужно чем-то заполнять. 

Теги:
#Арсен Аваков #Слуга народа #Дмитрий Разумков #Роман Соха
Некоторые нардепы хотят перейти от Зеленского к Разумкову
Политика
В "Слуге народа" пригрозили депутатам-беглецам из фракции: "Может включиться НАБУ"
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