Укр

Большое медиастроительство для президента: какие каналы будут работать на ОП и "Слуг народа"

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Работа над медиа-площадками для "слуг" ведется полным ходом Новость обновлена 03 декабря 2021, 23:08
Работа над медиа-площадками для "слуг" ведется полным ходом

Новый неформальный медиа-холдинг станет площадкой для представителей команды Зеленского

"Слуги народа" занялись строительством неформального медиа-холдинга. Как сообщал "Телеграф", помогать в этом будет известный медиа-менеджер Алексей Семёнов, который создавал телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "Прямой". 

Сейчас Семёнов занимается реформированием телеканала "Рада", обновлённый запуск которого запланирован на середину декабря. 

Строительством и работой канала займётся команда канала "112 Украина", которая работала до прихода туда менеджмента Виктора Медведчука.

Примечательно, что собеседования проходят в КВЦ "Парковый", где также находится и офис «Слуг Народа».

По информации "Телеграфа", курирует этот вопрос замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 

Процесс запустился сразу после отставки с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и назначения главой Аппарата ВРУ Вячеслава Штучного. 

Кроме того, команда, работавшая на канале "112 Украина", зашла на государственный телеканал "Дом" и на телеканал Live, принадлежащий депутату и застройщику Вадиму Столару. Этим каналом также будет заниматься Алексей Семёнов. 

Сейчас Столар приближён к Офису президента и конкретно к главе ОП Андрею Ермаку. 

Кроме этих телеканалов, в орбите ОП находится телеканал 24, принадлежавший мэру Львова Андрею Садовому.

Как сообщал "Телеграф", у Зеленского и ОП открытая война с миллиардером Ринатом Ахметовым и новый медиа-холдинг станет площадкой для команды президента. Сам Зеленский открыто критикует медийщиков Ахметова и настроил против себя большое количество видных представителей прошлой власти и бывших соратников.

Теги:
#Медиа #Телеканалы #Рада #Слуга народа
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