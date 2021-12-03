Большое медиастроительство для президента: какие каналы будут работать на ОП и "Слуг народа"

Новый неформальный медиа-холдинг станет площадкой для представителей команды Зеленского

"Слуги народа" занялись строительством неформального медиа-холдинга. Как сообщал "Телеграф", помогать в этом будет известный медиа-менеджер Алексей Семёнов, который создавал телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "Прямой".

Сейчас Семёнов занимается реформированием телеканала "Рада", обновлённый запуск которого запланирован на середину декабря.

Строительством и работой канала займётся команда канала "112 Украина", которая работала до прихода туда менеджмента Виктора Медведчука.

Примечательно, что собеседования проходят в КВЦ "Парковый", где также находится и офис «Слуг Народа».

По информации "Телеграфа", курирует этот вопрос замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Процесс запустился сразу после отставки с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и назначения главой Аппарата ВРУ Вячеслава Штучного.

Кроме того, команда, работавшая на канале "112 Украина", зашла на государственный телеканал "Дом" и на телеканал Live, принадлежащий депутату и застройщику Вадиму Столару. Этим каналом также будет заниматься Алексей Семёнов.

Сейчас Столар приближён к Офису президента и конкретно к главе ОП Андрею Ермаку.

Кроме этих телеканалов, в орбите ОП находится телеканал 24, принадлежавший мэру Львова Андрею Садовому.

Как сообщал "Телеграф", у Зеленского и ОП открытая война с миллиардером Ринатом Ахметовым и новый медиа-холдинг станет площадкой для команды президента. Сам Зеленский открыто критикует медийщиков Ахметова и настроил против себя большое количество видных представителей прошлой власти и бывших соратников.