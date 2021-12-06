Доктор Комаровский признал, что Ахметов был на дне рождения Савика Шустера в Вильнюсе

Доктор Евгений Комаровский признал, что на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе среди гостей был олигарх Ринат Ахметов.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.

По словам журналиста, наблюдать за тем, как лидеры общественного мнения с миллионными аудиториями делают вид, что Ахметова не было на праздновании, уже не смешно.

"Дмитрий Гордон, который двое суток публикует разные фото без Ахметова из Вильнюса с формулировкой "То, что Ткач побоялся показать", выражаясь его же формулировками, побоялся это признать", — возмутился Ткач.

Комаровский также заявил, что такие расследования, как материал Ткача для «Украинской правды» о праздновании дня рождения Шустера, "не достойны мужчины".

"Несмотря на то, что в своей профессиональной жизни я рисковал собственной безопасностью немного больше, чем доктор Комаровский, я оставлю это оскорбление без ответа", — прокомментировал Ткач.

Он выразил надежду, что когда-нибудь и доктор Комаровский наберется мужества говорить об олигархах правду, не боясь потерять эфиры на их телеканалах.

Напомним, ранее СМИ писали, что Ринат Ахметов мог использовать юбилей Савика Шустера для поиска своего кандидата в президенты.