9 - Михаил Подоляк

"Слуги народа" получают от Подоляка некие темники с позицией власти

Советник главы Офиса президента и человек, который замкнул на себе фактически всю информационную сферу ОП, хотя изначально его звали на Банковую как антикризисного менеджера.

В прошлом – политтехнолог, который работал с регионалом Юрием Иванющенко, кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым и был советником Сергея Левочкина. Фактически, с последним, как говорят источники, Подоляк продолжает коммуникацию до сих пор. И благодаря как раз Подоляку, Левочкин вхож на Банковую.

В какой-то момент Подоляк стал спикером Офиса президента по всем вопросам, что добавило ему баллов и политического веса.

Влияет он и на кадровую политику — без его участия не обходятся утверждения спикеров на телевизионные эфиры от "Слуги народа". Он же курирует всю информстратегию ОП и партии. В связи с созданием неформального медиа-холдинга для обслуживания нужд Зеленского и Ко, позиции Подоляка окрепли.

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