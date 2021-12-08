Укр

#9 - Михаил Подоляк

Автор
Юлия Забелина Юлия Забелина
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Автор
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Подоляка давно воспринимают как голос Банковой Новость обновлена 08 декабря 2021, 09:40
Подоляка давно воспринимают как голос Банковой

"Слуги народа" получают от Подоляка некие темники с позицией власти

Советник главы Офиса президента и человек, который замкнул на себе фактически всю информационную сферу ОП, хотя изначально его звали на Банковую как антикризисного менеджера.

В прошлом – политтехнолог, который работал с регионалом Юрием Иванющенко, кандидатом в мэры Киева Сергеем Думчевым и был советником Сергея Левочкина. Фактически, с последним, как говорят источники, Подоляк продолжает коммуникацию до сих пор. И благодаря как раз Подоляку, Левочкин вхож на Банковую. 

В какой-то момент Подоляк стал спикером Офиса президента по всем вопросам, что добавило ему баллов и политического веса.

Влияет он и на кадровую политику — без его участия не обходятся утверждения спикеров на телевизионные эфиры от "Слуги народа". Он же курирует всю информстратегию ОП и партии. В связи с созданием неформального медиа-холдинга для обслуживания нужд Зеленского и Ко, позиции Подоляка окрепли.

Полный рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года смотрите здесь.

Теги:
#Рейтинг #Топ-20 #Михаил Подоляк
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