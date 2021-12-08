Укр

Могло быть хуже: эксперт-международник нашел позитив для Украины в переговорах Байдена и Путина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Путин и Джо Байден проговорили онлайн два часа Новость обновлена 08 декабря 2021, 14:59
Владимир Путин и Джо Байден проговорили онлайн два часа

Украину вспоминали неоднократно во время беседы лидеров Америки и США.

Видеовстреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина, которая прошла во вторник, 7 декабря, в очередной раз обозначила позиции лидеров государств. И это хорошо, поскольку худшим итогом был бы срыв диалога. 

Такое мнение "Телеграфу" высказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Владимир Дубовик

Он отметил, что мнения по некоторым вопросам у Киева и Вашингтона сходятся. В частности, это рост военного присутствия РФ у украинских границ, вопросы Донбасса и Крыма, моменты относящиеся к безопасности. 

Прямой разговор между двумя президентами не подразумевал третьей стороны, но эксперт считает, что определенной мерой Байден говорил и со стороны Украины. Сверка позиций Украины и США произошла перед разговором с Путиным — украинский лидер Владимир Зеленский общался с госсекретарем Энтони Блинкином

Как ранее писал "Телеграф" Зеленский также пообщается с Байденом. Диалог запланирован на 9 декабря

Анализ переговоров Байдена и Путина читайте по ссылке: Ждать ли Украине вторжения войск РФ? Главные итоги беседы Байдена с Путиным

Теги:
#Переговоры #Владимир Путин #Джо Байден #Владимир Зеленский
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