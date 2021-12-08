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В Украине хотят разрешить баллотироваться и вступать в партии подросткам: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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В ВРУ хотят приобщить 16-летних к политической жизни страны Новость обновлена 08 декабря 2021, 22:58
В ВРУ хотят приобщить 16-летних к политической жизни страны

Нардепы хотят разрешить 16-летним становиться мэрами

Законопроект, в рамках которого планируется расширить политические возможности подростков в Украине, позволив им баллотироваться на местных выборах и вступать в партии, внесли на рассмотрение Верховной Рады.

Проект документа был обнародован на сайте Верховной рады Украины во вторник, 7 декабря.

Так, согласно законопроекту №6402 лица, достигшие 16-летнего возраста, будут иметь право:

  • получать обращения от граждан;
  • входить в списки политических партий и других политических объединений; 
  • участвовать в общественных слушаниях, местных инициативах;
  • решать вопросы по электронным петициям и распределению общественного бюджет;
  • быть избранными на должности депутатов городских советов и даже городских мэров (исключительно по письменному согласию родителей или опекуна).

Авторы законопроекта предлагают частично изменить Избирательный кодекс и внести изменения в части по реализации пассивного избирательного права на местных выборах. Также отмечается, что при условии поддержания указанного документа есть необходимость определить четкую позицию общества относительно возможности участвовать в голосовании с 16 лет.

Отметим, что инициаторами проекта закона стали представители партии "Голос" Роман Лозинский, Галина Васильченко и Владимир Цабаль; депутаты от президентской партии Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота, а также представительница от депутатской группы "Доверие" — Лариса Билозир.

Напомним так же, как Телеграф писал о том, что в Украине работодателям хотят запретить увольнять беременных женщин и женщин, кормящих младенцев. Соответствующий законопроект, в рамках которого расширят возможности работающих украинок, уже поддержали члены Кабинета министров.

Теги:
#ВРУ #Конституция #Партия #Подростки #Избирательный процесс #Баллотирование #Законопроєкт
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