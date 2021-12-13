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В РФ сделали громкое заявление по вторжению в Украину и нашли крайних

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рябков отрицает вторжение РФ в Украину Новость обновлена 13 декабря 2021, 10:55
Рябков отрицает вторжение РФ в Украину

В российском МИД обвинили США в нагнетании обстановки

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что США "зациклены на угрозе российского вторжения в Украину", а его на самом деле "быть не может". При этом в РФ говорят, что любые действия на их территории никого не касаются.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают "РИА Новости".

По его словам, американская сторона зациклена на теме "российского вторжения" очень странным образом. При этом Рябков считает, что США не должно обходить, что РФ делает на своей территории.

"То, что мы осуществляем на своей территории, их (США — ред.) просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", — заявил замминистра МИД.

Что касаемо планов на вторжение России в Украину, то Рябков категорически отрицает все, что с этим связано, отмечая, что такой угрозы не существует вовсе.

В то же время в украинском МИД говорят, что стягивание российских войск к границам Украины не стало для нашей страны сюрпризом. По предварительным оценкам, в настоящее время на границе наблюдается около 94 тысяч военнослужащих России.

Также "Телеграф" сообщал, что Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину.

Теги:
#Украина #США #Россия #МИД #Вторжение
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