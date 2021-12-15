“Нарушения будут иметь высокую цену”: канцлер Германии сделал новое заявление по Украине

Новый канцлер Германии призвал к деэскалации на Донбассе

Новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не допустит возможного нарушения границ Европы и подчеркнул, что страна-агрессор заплатит высокую цену в случае нарушения территориальной целостности украинского государства.

Об этом он сказал во время своей первой правительственной речи в Бундестаге, передает издание Reuters.

По словам Шольца, в настоящее время Германия тщательно следит за ситуацией, которая "зависла" на российско-украинской границе, и очень обеспокоена происходящим.

Также он подчеркнул, что в ближайшие дни имеет запланированную встречу с европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками, в ходе которой будут обсуждаться вопросы вероятного нарушения территориальной целостности украинских границ и избираться жесткие методы влияния на РФ.

Канцлер отметил, что немецкая сторона готова к конструктивному диалогу с Россией и все же надеется на мирное решение этого вопроса и понимание всех заинтересованных сторон.

Ранее "Телеграф" писал, что США предложили России два пути для разрешения ситуации по войне с Украиной, подчеркнув, что любая агрессия в сторону украинского государства будет жестоко наказана.