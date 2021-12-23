Укр

Неправильно и нечестно: в "Нафтогазе" открыли "хитрость" США с санкциями против "Северного потока-2"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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По мнению чиновника, Россию следует изолировать от внешнего мира Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:04
По мнению чиновника, Россию следует изолировать от внешнего мира

Кремлю удается манипулировать темой войны в Украине перед Западом, чтобы получать желаемое, считает Витренко

Вероятность полной остановки скандально известного российского газопровода "Северный поток-2" по-прежнему существуют. При этом Россия смогла извернуться так, чтобы Запад пошел на некоторые хитрости по поводу вероятно объявленных санкций.

Подробности дипломатических "обманок" раскрыл глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина".

По словам чиновника, в США могут рассмотреть вариант серьезных экономических санкций по отношению к "СП-2" из-за российской агрессии. Проблема лишь в том, что политики пытаются манипулировать — "привязать" эти ограничения к условию вероятного полноценного нападения РФ на Украину.

"Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный, — говорит Витренко. — Даже если в рамках вот этой военной помощи [Украине при возможной атаке России — ред.] будут рассматриваться какие-то санкции, они должны быть такими, чтобы прекратить в принципе сотрудничество Запада с Россией".

В этот пакет, по мнению главы "Нафтогаза", должно входить больше ограничений, чем только регулирование работы одного "СП-2". И то — санкции против этого конкретного газопровода, считает Юрий Витренко, стоит вводить уже сейчас. Причина такой позиции в том, что Кремль использует свой газ как геополитическое оружие.

Если же санкций против "СП-2" Запад так и не объявит, то в Москве и вовсе перестанут бояться любых угроз от западных стран, говорит чиновник. По его мнению, для российского правительства подобная слабость США и Европы позволит чувствовать безнаказанность и продолжать свои противозаконные действия без особых последствий.

Отметим, что европейские партнеры Украины уже достаточно долго обсуждают вероятное введение санкций против Российской Федерации и, собственно, "Северного потока-2". Однако в последнее время немецкие политики особо остро реагируют на тему газопровода. К примеру, новый канцлер Олаф Шольц пообещал обязательные санкции в случае эскалации военной ситуации в Украине, а его первый зам и вовсе назвал "СП-2" ошибкой в геополитике.

Теги:
#Газопровод #Россия #Нафтогаз #Юрий Витренко #Северный поток-2
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