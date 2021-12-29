Речь уже не только о судьбе Украины, но и мира: чего стоит ждать от армии Путина в 2022 году

Украина окончательно превратилась в разменную монету Кремля в переговорах с Западом, а риск большой войны продолжает нарастать

К концу 2021 года значительно понизился градус на улице и вырос градус российско-украинского конфликта. Россия не просто увеличила количество военных у границ с Украиной, но и выставила Западу ультиматум о не продвижении НАТО на Восток, не вступлении в Альянс Украины, Грузии, Молдовы, на размещении на территории этих стран иностранных баз и оружия, которое РФ рассматривает как угрожающее своей безопасности.

В течение года Россия целенаправленно загоняла в тупик переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе – и в Минской группе, и в Нормандском формате. Между тем, в районе линии разграничения весь 2021-й не утихали обстрелы, редкая неделя обходилась без жертв – погибших и раненых защитников Украины.

"Телеграф" проанализировал с экспертами итоги очередного, уже восьмого, года российско-украинской войны и перспективы на 2022-й.

Тлеющий конфликт и реальные обстрелы

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж отмечает, что на Донбассе мы сегодня имеем формат тлеющего системного конфликта, управляемого Россией.

"Есть базовые договоренности, Минские соглашения, которые имеют явное авторство РФ. Их приняло украинское руководство – и прошлое, и нынешнее. Но выполнить в полной мере не может. И Россия использует этот механизм, чтобы конфликт не угас, – поясняет генерал. – В этом году так и не удалось добиться обмена пленными, полного, безоговорочного прекращения огня. Отведения всех войск, всех видов вооружения (не только тяжелого) на расстояние, которое не позволяло бы проводить обстрелы. Даже не проговаривался вопрос создания зоны мира с более широким международным представительством. Чтобы проводить гуманитарные операции, разминирование, оказание помощи гражданам. Всё это можно до решения политических моментов. Но этого не происходит. РФ выдвинула пакет своих требований, которые имеют четко выраженные интересы Кремля. И продолжает оказывать на Украину всевозможное давление, чтобы их продвинуть".

Читайте также: Категория Политика "Есть три этапа": посол Украины объяснила, как США могут сдержать агрессию России Дипломатические разговоры являются вариантом "А" по разрешению ситуации на Донбассе и возле границ Украины, говорит Маркарова

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко согласен с тем, что России удерживает конфликт в тлеющем режиме.

"С последнего перемирия прошло много времени, что всегда негативно влияет на динамику обстрелов. Тем не менее, у нас в этом году не было существенного обострения именно на линии фронта", – отмечает Богдан Петренко.

Интересно, что если наименьшее количество обстрелов в месяц (чуть больше 130, согласно сводкам пресс-центра штаба ООС) было зафиксировано в июне, то наибольшее – в июле (более 300). Именно в июне прошли переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве. Скорее всего, именно с этим связано снижение интенсивности боевых действий. Что в очередной раз доказывает – конфликт регулируется из Кремля.

Потери, надежды и шантаж

Печальный факт: ни один месяц не обошелся без потерь. Особенно жаркими выдались февраль (11 воинов погибли, около 30 были ранены), июль (5 погибли, около 40 ранены), август (9 погибли, ранены 25), сентябрь (6 погибли, почти 40 ранены или травмированы).

По мнению военного обозревателя, главного редактора "Апострофа" Дениса Поповича, уходящий год на Донбассе не отличался чем-то необычным, если не считать первого факта боевого использования беспилотника "Bayraktar". Напомним, это произошло 26 октября, а целью была избрана артиллерийская установка оккупационных войск, из которой велись обстрелы позиций ВСУ под Гранитным на юге Донетчины.

"Продолжается позиционная война, в которой, к сожалению, продолжают гибнуть люди. Можно было бы сказать, что и в следующем году будет то же самое, но силовой шантаж со стороны РФ направлен на то, чтобы эту ситуацию изменить, – отмечает Дениса Попович. – Как минимум, Украину будут подталкивать к реализации Минских соглашений. Как максимум – это принуждение может перерасти в силовую акцию. Масштабы этой силовой акции спорны. Я не верю в широкомасштабное наступление, которое может обернуться огромным количеством жертв для наступающих и не останется без международной реакции. А вот локальная эскалация на том же Донбассе вполне вероятна. В любом случае, нас ждет довольно тяжелый и тревожный 2022 год".

Богдан Петренко важным считает, что в 2021 году появилась надежда на объединение двух процессов – возвращение Крыма и Донбасса.

"Это произошло благодаря законопроекту о переходном периоде и Крымской платформе. Шаги важные и нужные, потому что отдельное существование двух проблем – на руку Москве. Однако к концу года особого прогресса в этом направлении не наблюдалось", – резюмирует Богдан Петренко.

Дипломатический тупик

Также Богдан Петренко отмечает, что в уходящем году серьезное обострение наблюдалось в дипломатическом измерении.

"Россия так не вышла на встречу нормандской четверки в 2021 году. Кремль еще активнее продвигал линию, что "ихтамнет". То есть – что не РФ участник конфликта, а Украина и ее часть под условным названием ОРДЛО. По этому же принципу пытались проводить переговоры в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Не удивительно, что никакого прогресса не произошло: Украина не признавала и не признаёт так называемые ЛДНР в качестве субъектов переговорного процесса", – поясняет эксперт.

Читайте также: Категория Украина Путин на грани и готов к атаке: сколько военных РФ погибнет при большом вторжении в Украину Военные эксперты не исключают, что полномасштабное военное вторжение РФ в Украину может произойти уже в конце зимы

Генерал Николай Маломуж считает, что подвижек в переговорном процессе нет не только из-за жесткой позиции РФ, но и из-за неэффективной работы украинской стороны.

"Украина ни на уровне ТКГ, ни на уровне Нормандского формата, ни на уровне дипломатической работы – с США, с другими странами, имеющими глобальные экономики – не смогла добиться существенного прогресса. Вовлечения их в урегулирование ситуации на Донбассе. Не на уровне заявлений, а на уровне действий. В первую очередь в рамках безопасностных моментов. Чтобы не гибли люди. Можно было задействовать более широкие международные механизмы. Те же миротворческие контингенты, которые могли бы стать на линии разграничения, на украино-российском участке границы – обеспечивая договоренности между сторонами", – считает Николай Маломуж.

Он обращает внимание и на то, что всё чаще переговоры, имеющие прямое отношение к Украине, к конфликту на Востоке нашей страны, ведутся без нас.

"Путин это делает демонстративно. Ведет без нас о нас переговоры с европейскими членами нормандской четверки – лидерами Германии, Франции. Об этом же РФ говорит с США. Об Украине без Украины. До нас просто потом доводят ту или иную информацию. При этом реальных механизмов урегулирования ситуации, выписанных по пунктам, в соответствии с международным правом, с Конституцией Украины – как не было, так и нет, – констатирует экс-глава Внешней разведки Украины. – А ведь могли бы выстраиваться те или иные конфигурации при участии США-РФ-Украины-ЕС. При эффективной внешнеполитической работе Украины могли бы подключаться Великобритания, Турция, Китай, Япония. Но для расширения круга переговорщиков должна быть заинтересованность стран-участниц поддержать урегулирование этого конфликта. А мы, похоже, не можем их заинтересовать. Увы, но мы потеряли субъектность – в переговорах по Донбассу и не только. Построение новой системы безопасности глобального уровня происходит без нас".

Глобальная ставка России

Ближе к концу года РФ начала угрожать уже не только Украине. Пошел открытый шантаж Запада, вплоть до угроз "масштабного конфликта в Европе", если НАТО продолжить расширяться на Восток, а США и другие международные партнеры – предоставлять Украине современные виды вооружений.

"Надо понимать, что фронт, особенно на линии разграничения на Донбассе, это один из факторов более глобального противостояния, – поясняет Николай Маломуж. – Так что речь не только о противоречиях, которые образовались между Украиной и Россией в ракурсе того же стратегического курса нашей страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Это еще и более системная модель противостояния. В формате мирового порядка есть "горячие точки", которые сейчас являются базовыми для переговоров, для конфронтационных сценариев, для достижения договоренностей на условиях тех или иных сторон. И мы видим, что Россия использует ситуацию на Донбассе не только для давления на Украину: чтобы мы заняли или нейтральное положение, или вовсе изменили курс, забыв о НАТО, заняв более пророссийскую позицию. Украинскую тему руководство РФ всегда рассматривало в увязке с другими – более глобальными вещами. Выходя посредством нашего конфликта на диалог с крупнейшими игроками (прежде всего, с США, ЕС, Турцией, Китаем) о новом миропорядке. И тут речь уже не только о судьбе Украины, но и о ситуации в целых регионах – Черноморском бассейне, европейском формате и более глобально – мира".

Читайте также: Категория Мир "Маленькая войнушка": у Путина удивили заявлением о целях конфликта в Украине В РФ заявили, что их якобы хотят выставить стороной конфликта, чтобы подавить конкурентные способности санкциями

По мнению генерала, угроза масштабной военной операции России против Украины, о которой так много говорили в последнее время, не отпала в этом году. И не отпадет в будущем.

"Мы оказались в центре противостояние между РФ и НАТО, РФ и США. Уже прозвучали соответствующие требования России к странам Альянса, отдельно – к Соединенным Штатам. И Украина, которая оказалась как участник за скобками переговоров, является одним из ключевых камней преткновения в этих процессах. Не вступление Украины НАТО, не размещение на нашей территории войск и инфраструктуры Альянса – всё это решается без нас. И всё это – о нас", – акцентирует Николай Маломуж.

Богдан Петренко напоминает, что дважды в этом году – весной и с конца осени до сих пор – поднималась тема вероятного большого военного наступления России на Украину.

"Сама по себе угроза российского наступления уже стала привычной для украинского общества. Но именно последний кризис напомнил миру и Европе, в частности, о продолжающейся у нас восьмой год войне, – подчеркивает конфликтолог. – Не о внутриукраинском конфликте, как безуспешно пытается это представить страна-агрессор, а именно о российско-украинской войне, которая представляет угрозу для самого ЕС. Это дает основания говорить о возможности переформатирования переговоров. Но пока только гипотетически. При этом большинство стран прямым текстом заявили, что не будут воевать за Украину. Но об этом мы знали и раньше. И не рассчитывали на такую их поддержку. Зато мы можем рассчитывать на усиление американского посредничества и вероятное снятие неформального эмбарго Германией (после формирования там новой коалиции) на продажу оружия Украины. Ну и, конечно, на себя".

По мнению эксперта, в условиях российских ультиматумов о новом переделе мира больше волнует не ответ Запада на кремлевские "хотелки". А то, как себя будет вести Кремль, когда получит прогнозируемое "нет".

"Потому что в условиях "пацанческой" ментальности жителей московских бункеров – это будет удар по их внутреннему авторитету. И они явно предпримут что-то в ответ", – предупреждает Богдан Петренко.

Что надо делать Украине

Понятно, что в создавшейся сложнейшей ситуации Украина не может позволить себе просто сидеть – и ждать у моря погоды. Мы уже так "досиделись" со своей газотранспортной системой и строительством обводных "потоков". Не смогли вовремя договориться с европейцами о консорциуме, не смогли убедить ЕС в пагубности "Северного потока-2", не смогли добиться действенной поддержки со стороны США. Теперь пожинаем плоды.

Ну, а нынешняя ситуация – еще опаснее. Потому что есть риск той самой "большой войны", которой нас пугают который год. Что не удивительно – с таким-то соседом, как путинская Россия с ее манией имперского величия и воссоздания СССР нового образца.

"Украине давно следовало создавать международные альянсы, привлекать максимум глобальных игроков для деэскалации конфликта. Заинтересовывать их, – подчеркивает Николай Маломуж. – Чтобы они соответствующим образом влияли на Россию – с учетом вопросов глобальной безопасности, критических проблем самой РФ. Но таких механизмов предложено не было. Аргументы, которые должны были бы прозвучать (сперва хотя бы на неофициальном уровне), судя по нынешней ситуации, – не прозвучали. Потому и нет существенного результата. И даже поддерживающие нас заявления со стороны ЕС, США (по Крымской платформе, по Донбассу, по территориальной целостности) – это пока лишь слова и озабоченность. Они не формируют практических механизмов урегулирования конфликта. А если мы говорим о военной угрозе со стороны РФ – мы даже не слышим обещаний эффективной поддержки Украины военными средствами в случае реального вторжения".

Читайте также: Категория Блоги/мнения Не хочу вас расстраивать, но вторжение будет: оно неизбежно, и к нему нужно готовиться Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин считает, что украинцам стоит посмотреть на непростую ситуацию глазами Путина

Учитывая всё это, считает генерал, Украина должна формировать свою мощную оборонную, экономическую составляющую. Чтобы мы были сами готовы к любым отражениям агрессии. Правда, по этим направлениям пока – проблемы. Экономически мы слабы, энергетически – зависимы, в обороне – проблемы с ПВО, флотом и так далее. А во власти – внутриполитические игры, коррупция, кумовство, непрофессионализм. Со всеми вытекающими…

"Следует более предметно работать с партнерами в плане практических шагов урегулирования ситуации на Донбассе, – уверен Николай Маломуж. – Исходя из чувствительных тем для Европы, США и даже для РФ. Такие темы есть – и они должны быть сперва обсуждены украинской стороной на неформальном уровне с партнерами. Затем – с Россией. И нами, и партнерами. Нужно выработать совместный план действий, который устроит всех и приведет к урегулированию конфликта, к реинтеграции ОРДЛО. Предусмотреть все правовые механизмы, компенсационные, амнистию, гуманитарную часть. Этого нет. Зато есть бесперспективный и набирающий обороты обмен обвинениями. Это ничего не дает. Надо искать другой путь".

При этом генерал уверен: то, что делала и сейчас требует РФ – противоречит международным нормам.

"Аннексия, поставка вооружения тем, кто ведет военные действия против суверенного государства, ограничение суверенитета этого государства своими ультимативными требованиями в адрес США и НАТО. Всё это неприемлемо. Мы же не требуем, чтобы какой-то российский регион действовал вразрез с законодательством РФ? И они не могут ставить условия в отношении того или иного курса Украины. Надо искать такие формулировки, такие модели, которые в той или иной мере устроили бы всех", – акцентирует экс-глава Внешней разведки.

Он также считает ошибочным, когда Украина просит у стран Запада: "дайте больше оружие, пришлите своих военных".

"Нам четко говорят – этого не будет. Значит, нужно просить то, что реально, – считает Николай Маломуж. – В политико-дипломатической сфере, экономической. С учетом энергетических интересов, транзитных линий. Это многоплановая игра, но вести ее может лишь профессиональный состав дипломатов, политиков. Понимая позицию Запада, позицию России. Понимая, на чём мы можем эффективно сыграть. На какие болевые точки нажать. Чтобы РФ участвовала не просто в переговорах, а в реальном урегулировании ситуации на Донбассе. Сохранив при этом лицо (иначе она не согласится) и понимая, что дальнейшие саботаж, а то и открытая агрессия невыносимо дорого обойдутся".

В четверг, 23 декабря, российский президент Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию, во время которой много внимания уделил украинской тематике.

Политический консультант, магистр международных отношений Тарас Березовец в блоге на "Телеграфе" выразил уверенность, что прозвучавшие из уст Путина угрозы – не блеф. По мнению эксперта, российских диктатор взбешен тем, что Запад и Украина не бегут к нему на переговоры.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины рассказали, сколько российских военных находятся рядом с восточными рубежами нашей страны.