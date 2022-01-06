"Лучше не соваться туда": эксперт сравнил Казахстан с Донбассом и назвал последствия протестов для Украины

Политолог Игар Тышкевич рассказал в интервью "Телеграфу" о роли России в протестах и чем ситуация в Казахстане чревата для украинцев

С начала января в Казахстане продолжаются массовые протесты. Причиной послужило резкое повышение цен на газ, после чего демонстранты стали требовать смены режима, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже сместил с поста главы Совбеза экс-президента Нурсултана Назарбаева и обратился за помощью к ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), которая направила в регион так называемых миротворцев. "Телеграф" поговорил с экспертом Украинского института будущего Игаром Тышкевичем о роли России в этих протестах и чем ситуация в Казахстане чревата для Украины.

— Каковы, по-вашему, основные причины происходящего в Казахстане: это борьба за свободу или все-таки смена правящих элит?

— Сошлось сразу несколько процессов: во-первых, изменение демографической ситуации в Казахстане. Если посмотреть соотношение казахов и других национальностей, посмотреть на результаты политики по возвращению "единокровников", то можно сделать вывод, что Назарбаев целенаправленно собирал казахов из других государств, в том числе, из Китая. И эти люди не интегрировались в местное общество. И это так называемые социальные низы. Плюс, есть еще миграция наименее обеспеченных работой и образованием жителей отдаленных сел. И вот по ним сильнее всего ударили ограничения, связанные с ковидом. Бизнес, где они работали, закрылся. И теперь эти люди не имеют денег на то, чтобы обеспечить свое жилье газом. И цены выросли в два раза почти за одну ночь. И из-за этого появляется недовольство.

Во-вторых, есть общая усталость от контроля над экономикой со стороны клана Назарбаева. В-третьих, есть недоверие к старым элитам. За последнее время, причем массово, появился городской средний класс в Казахстане, и эти люди хотят другого качества жизни. К причинам напряженности можно отнести еще и уменьшение количества так называемых русскоязычных граждан, потому что политика, которая проводилась при Назарбаеве – это политика аккуратного дрейфа от России. И, пожалуй, последняя причина – это как раз разные правящие кланы. Да, Токаев формально преемник Назарабаева, но он не является участником бизнес-схем семьи Назарбаева и он не является участником группы силовиков, приближенных к Назарбаеву. Токаеву надоело это двоевластие и он пытается эту ситуацию максимально использовать.

— То есть причина протестов не только в экономике?

— Протесты, я допускаю, были вызваны повышением цены на газ. А дальше уже вопрос техники. Обратите внимание, как подыгрывали протестам казахские власти. Токаев, с одной стороны, говорит, что удовлетворяет все ключевые экономические требования протестующих, а с другой — он распустил правительство, которое было назначено еще при Назарбаеве. И поведение силовиков вызывает вопросы, ведь они были пассивны, за исключением нескольких ключевых городов – Алматы они просто оставили. А через какое-то время уже поменяли свою позицию и перестали сдаваться в плен.

— Какая во всем этом роль России, учитывая, как скоро призвали на помощь силы ОДКБ?

— Казахстан важен для РФ. Бизнес Токаева связан с Россией, в то время, как бизнес семьи Назарбаева с Россией связан мало. Поэтому РФ логично в этой внутриклановой борьбе поддержать Токаева. И я допускаю, что при встрече Токаева с Путиным обсуждался вопрос о сосредоточении власти в одних руках. Россия активным образом информационно подогревала ситуацию. И Токаев, обращаясь к ОДКБ, явно рассчитывал на определенную моральную поддержку, но вряд ли рассчитывал, что реакция будет настолько быстрой. Ведь он сам за вчерашний день зачистил элиты, за ночь он зачистил Алматы и ключевые города. По большому счету, сегодня эти "миротворцы" в Казахстане уже не нужны. Но Россия сейчас сработала очень быстро. Чтобы так называемые миротворцы прилетели в Казахстан ночью, необходимо, чтобы личный состав этих подразделений был в казармах, а не дома спал. Это означает, что боекомплекты должна была быть проверена на исправность заранее. То есть российские "миротворцы" были готовы к отправке еще вчера в обед, когда из Казахстана еще не просили никакой помощи.

— Какие сценарии развития событий могут быть дальше?

— Сейчас ключевые объекты инфраструктуры будут якобы охраняться "миротворцами". Но когда в твоей стране ключевые объекты твоей инфраструктуры охраняет чужая армия, можешь ли ты проводить независимую политику? Сейчас Токаев будет в Евразийском союзе голосовать так, как нужно Москве. И таким образом Россия посылает сигнал и Средней Азии, и странам ЕС, и США, что в государствах, которые Россия считает своей периферией, она будет делать что хочет.

Дальше Токаев будет вычищать ставленников Назарбаева. РФ не будет спешить с выводом своих войск. Обратите внимание, что сегодня в русскоязычном городе Павлодаре на границе с РФ вдруг люди вышли на митинг. Это очень напоминает ситуацию с Донецком и Луганском. Россия создает заготовку, чтобы в случае чего войска пошли на защиту русскоязычного населения.

— Для Украины чем чреват такой ручной Советский союз рядом?

— Для Украины чревато ее нежелание смотреть немного дальше своего огорода. Украинские власти задавали себе вопрос: в качестве кого или чего нам нужен Казахстан? Исходя из этого ответа и выходит реакция государства. Если мы заинтересованы в нефтегазовой сфере, то нам нужен Назарбаев. Если мы заинтересованы в нефтегазовой сфере, но через партнеров, которые уравновешивают влияние России, то это надо делать через американские и европейские компании. Но нам тогда нужны представительства этих компаний в Украине и импорт из Казахстана. Если нам интересно сотрудничество по Урану, то в таком случае наш партнер Токаев. Ели украинского интереса в этом регионе нет, то лучше не соваться туда.

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