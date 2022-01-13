Персональные санкции против верхушки Кремля – сильный сдерживающий фактор

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук эксклюзивно для издания "Телеграф" высказал мнение о санкциях, которые США могут применить против РФ

Сенат США опубликовал законопроект, которым, в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, американцы намерены ударить лично по президенту Владимиру Путину и его близкому окружению.

По людям, которых не волнует судьба державы, а беспокоят исключительно личные деньги, недвижимость и так далее. То, что они очень берегут. Им важно, чтобы санкции не касались их кошельков, кошельков их близкого окружения.

А потому перспектива прямых санкций против Путина, его родни и окружения, лишение их возможности вести бизнес за рубежом, потеря кучи элитной недвижимости, которую они себе там приобрели – очень действенная мера. И очень горькая для них пилюля. И весьма действующий сдерживающий фактор.

Как и гипотетическое отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей – SWIFT. То есть – до свидания, Visa, MasterCard. Для экономики РФ это, возможно, не будет одномоментным крахом, падением и коматозом. Ведь кроме SWIFT существуют другие системы, ориентированные на другие валюты, в том числе юань. Но отключение SWIFT однозначно вызовет огромные сложности в РФ. Как минимум, рубль упадет капитально. Не исключено, что в два раза.

Российская экономика заточена на экспорт. А всё, что экспортируется – экспортируется в долларах. Они рассказывают, что и без западной экономики прекрасно проживут, будут торговать с Китаем и круто жить. Но всё это пока – басни.

На деле же отключение SWIFT – это почти сразу смерть малого бизнеса, без анестезии. Что касается крупного, то ему тоже придется несладко. Поиск новых рынков сбыта, двойная конвертация, максимально быстрый отток западных клиентов. Выживут далеко не все. Предприятия, экспортирующие алюминий, титановые руды, могут просто лечь. Россия – "великая страна", как уверяет ее руководство. Но она торгует сырьем и практически ничего не производит сама.

Мы делали анализ российского беспилотника Орлан-10, который оккупанты активно используют на Донбассе. Так там российского, кроме названия и изоленты, ничего нет. Комплектующие – из Индонезии, Малайзии, Китая, Японии.

Персональные санкции против верхушки Кремля – довольно сильный сдерживающий фактор. Запад пытался этого избегать, но если это всё же случится – России "гайки".

А на подлете будут и санкции против "Северного поток-2". В чём американцы, по-хорошему, заинтересованы. Ведь именно США получили наибольшую выгоду во время газового кризиса, который россияне устроили в Европе. На пике цен газ на европейских биржах, когда Россия нагнетала, выходят США со своими предложениями. И вскоре из Штатов в Европу следует более 20 танкеров со сжиженным газом. Такой подарок для американской экономики могли сделать только "хитро-мудрые" россияне.

Прописано в проекте закона и предоставление Украине летального оружия, включая противотанковые системы, минометы, гранатометы, противокорабельные системы, зенитные системы, стрелковое оружие и боеприпасы.

Кстати, на фоне эскалации у наших границ, которую вновь устроили россияне, мы уже получаем дополнительное вооружение из США. Внеочередной рейс недавно прибыл из Штатов и стоит на разгрузке. Это особо не афишируется, но в российских пабликах и медиа уже вовсю "подгорает".