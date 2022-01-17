Порошенко заявил, что ему не вручали повестку в суд. А как же "Поехали, **б твою мать"?

Следователи ГБР несколько раз пытались вручить экс-президенту подозрение, однако политику удавалось этого избежать.

Печерский суд Киева в понедельник, 17 января, рассматривает дело бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого в государственной измене из-за торговли углем на Донбассе. Сам Порошенко считает обвинения безосновательными и заявляет, что никаких подозрений ему не вручали, передает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний.

Пятый президент подчеркнул, что подозрение по делу о госизмене ему якобы не вручали, а сам он приехал в суд без повестки.

"Судебное заседание началось с того, что судья признался, что у меня нет статуса подозреваемого, потому что мне никто и никогда подозрения не вручал. Никаких доказательств об этом нет у прокуроров. Второе, что я самостоятельно без повестки на основании информации, обнародованной в СМИ, добровольно принял решение явиться в зале суда для того, чтобы выяснить все детали", — заявил Порошенко.

Слова Порошенко выглядят несколько странными, поскольку 17 декабря под объективами телекамер лидер "ЕС" скрылся от следователей ГБР, которые хотели вручить пятому президенту повестку в суд. Тогда политик быстро вскочил в автомобиль и сказал водителю уже знаменитую фразу "по*хали, й*б твою мать".

Утром в понедельник, 17 января, Порошенко вернулся в Киев из Варшавы. На паспортном контроле у него возникли проблемы, поскольку у политика якобы забрали документы. Впрочем, через некоторое время их вернули.

"ГБР продолжает лгать, поскольку оно сегодня, очевидно, на черное говорит белое. Например, когда они утверждают, что меня на границе не задерживали, хотя это видели десятки журналистов своими глазами", — сказал по этому поводу Порошенко.

Журналистка Соня Кошкина, прибывшая в Киев тем же рейсом, что и Порошенко, утверждает, что в аэропорту действительно были представители ГБР, однако вручить повестку политику им не удалось. По ее словам, лидера "ЕС" окружили его соратники, а следователь, пытавшийся получить доступ к Порошенко, упал, что позволило оппозиционному политику покинуть здание терминала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что заседание по делу Порошенко началось с задержкой в 40 минут, а через 20 минут после начала объявили перерыв, чтобы адвокаты политика могли ознакомиться с материалами дела.