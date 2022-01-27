На дальнейшую агрессию вглубь Украины в обозримом будущем Путин не решится — генерал

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что Россия постепенно начинает входить в переговорный процесс

Январь продолжает оставаться месяцем, насыщенным переговорами, встречами, заявлениями глобальных мировых игроков. Так, 26 января представители США и НАТО передали РФ ответы на ее требования касательно "гарантий безопасности".

В тот же день в Париже состоялась первая за долгое время встреча в нормандском формате – на уровне политических советников.

Действия России и коллективного Запада проанализировал для "Телеграфа" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Активизация глобальной политико-дипломатической работы свидетельствует об обеспокоенности всех сторон будущим планеты. Но эта обеспокоенность – разная, – считает Василий Богдан. – Россия стремится фактически к мировому господству, к поглощению близкого и дальнего зарубежья. А коллективный Запад желает стратегической стабильности, разрядки международного напряжения, поддержания тех ценностей, тех фундаментальных вещей, которыми отличается мировая демократия от автократии по типу РФ".

По словам генерала, мы в данный момент не можем в полной мере оценивать письменный ответ США и НАТО на российские ультиматумы. Но из тех заявлений, которые сделали госсекретарь Блинкен и генсек НАТО Столтенберг, можно сделать вывод, что Запад не собирается поступаться своими основополагающими принципами.

"Запад оставляет формулу "открытых дверей" касательно НАТО. Запад стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Запад настаивает, чтобы РФ приступила к деэскалации ситуации на восточном фронте, а также отвела свои войска. Об этом свидетельствуют и переговоры США-РФ в Женеве, и прошедшая 26 января в Париже встреча политических советников глав нормандского формата. Несмотря ни на что Украина подчеркнула, что ни на какие уступки касательно признания ОРДЛО не пойдет. В том числе – на вмонтирование в нашу Конституцию этих террористических объединений на правах автономии", – подчеркивает Василий Богдан.

Он уверен, что переговоры на различных площадках продолжаться. И акцентирует: хоть РФ не отказалась от силового сценария решения вопросов, которые, по логике Кремля, касаются национальной безопасности, она постепенно входит в переговорный процесс. И – хочет того или нет – в близкой или среднесрочной перспективе вопросы стратегического характера и глобальной безопасности будут решаться в дипломатических рамках.

"При этом накопление российских войск вблизи границы Украины с РФ, а также на нашем северном кордоне (со стороны Беларуси, где планируются российско-белорусские военные учения), шантаж, блеф, ультиматумы, дезинформация будут продолжаться, – считает генерал. – Но, как по мне, на активные действия, на дальнейшую агрессию вглубь Украины в обозримом будущем Россия не решится. Она чувствует и готовность украинцев всеми силами и средствами отстаивать свою Родину. И видит позицию коллективного Запада, в котором все больше стран начали предоставлять Украине не только политико-дипломатическую, но и военно-техническую поддержку.

Особенно в этом аспекте активно себя проявляют США, Великобритания, Канада, Чехия, Прибалтика, которые предоставляют нам оружие, боеприпасы, военную технику".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне возрастающей угрозы российского вторжения, США отправили в Украину очередную партию летального вооружения.

В то же время, Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд госслужащих Штатов и обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве.