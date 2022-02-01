Ким Чен Ын на стороне Путина: как запуски ракет КНДР отвлекают США от Украины

"Телеграф" разбирался, что стоит за возобновлением Северной Кореей запусков ракет Hwasong-12

Северная Корея в воскресенье 30 января осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Ракера была запущена с восточного побережья КНДР впервые с 2017 года и пролетела 800 км на высоте 2 тыс. км, а затем упала в море. Дальность полета Hwasong-12 составляет 3,7-6 тыс. км и в радиус ее поражения попадают Южная Корея, Япония, Тайвань, Филиппины, остров Гуам (неинкорпорированная организованная территория США в Тихом океане) и даже штат Аляска. "Телеграф" разбирался, почему верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын прекратил мораторий на запуски ракет и какое отношение данная провокация имеет к Украине.

Зачем КНДР возобновила запуски Hwasong-12?

Ким Чен Ын подстраивается под общемировой тренд нагнетания ситуации в сфере безопасности, с помощью чего глобальные державы рассчитывают повысить ставки в переговорах и добиться уступок от своих оппонентов. Он берет пример с руководства Китая, которое проводит военно-морские маневры у берегов Тайваня, чтобы убедить руководство острова и США в безальтернативности его возвращения в состав КНР.

Северокорейский лидер подражает президенту РФ Владимиру Путину, который с помощью стягивания российских войск к границам Украины под видом учений пытался запугать команду президента Украины Владимира Зеленского и заставить выполнить политическую часть Минских соглашений, а также добиться от НАТО гарантий в сфере безопасности и пересмотра результатов "холодной войны".

Потенциальные цели для северокорейских ракет Hwasong-12

В Пхеньяне с помощью провокации очевидно рассчитывают склонить США к возобновлению переговоров по ядерной программе на выгодных для себя условиях. Ведь ракеты Hwasong-12 представляют потенциальную угрозу не только для безопасности соседних Южной Кореи и Японии, но и для США и других американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для повышения уровня доверия в отношениях с США Северная Корея придерживалась добровольного моратория на проведение ядерных испытаний, запусков ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет с конца 2017 года. Собственно, северокорейцы прекратили какие-либо испытания после введения в декабре 2017 года Совбезом ООН жестких санкций, включая запрет на поставки и продажу сырой нефти, бензина и дизтоплива, различного оборудования, сырья.

Коллаж запусков ракет Центрального телеграфного агентства КНДР

Однако, за эти годы Ким Чен Ын так и не смог добиться отмены или хотя бы смягчения международных санкций. Историческая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре в 2018 году закончилась подписанием не имеющей под собой каких-либо юридических обязательств декларации. Саммит США и КНДР в Ханое в начале февраля 2019 года завершился полным провалом.

Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США все ядерные боеголовки и отказаться от ракет в обмен на отмену санкций, на что северокорейский лидер не согласился. Нежелание американцев отменить санкции побудило северокорейцев возобновить запуски ракет малой дальности (500-1000 км). КНДР беспокоят продолжающиеся военно-морские учения США и Южной Кореи.

Запуск ракеты Hwasong-12

Позиция Штатов не изменилась даже после прихода к власти администрации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. Американцы критиковали запуски ракет, но заявляли о готовности провести переговоры с КНДР, предоставить ей гуманитарную помощь, чтобы подтолкнуть северокорейцев к диалогу. Население Северной Кореи находится в сложном социально-экономическом положении, переживает дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости из-за закрытия властями границ вследствие пандемии коронавируса, а также вследствие неурожая и наводнения.

В январе 2022 года, в ответ на шесть ракетных запусков, которые КНДР провела с сентября 2021 года, Минфин США ввел новые санкции в отношении пятерых северокорейских граждан в России и Китае, причастных к поставкам изделий, используемых в программах по созданию оружия массового уничтожения и ракет. Видимо, это стало последней каплей в чаше терпения Ким Чен Ына и его окружения.

Если американцы не согласятся поспособствовать смягчению санкционного режима в Совбезе ООН, тогда Пхеньян пойдет еще дальше: возобновит запуски межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-14 и Hwasong-15 дальностью полета свыше 10 тыс. км, способные достичь Европы и континентальной части США. Крайняя мера – новые подземные ядерные испытания.

Украинский контекст

С первого взгляда, военно-политический кризис вокруг Украины не имеет ничего общего с Северокорейской проблемой. С другой стороны, эскалация напряженности в другом конце земного шара, которая способна поднять на дыбы международное сообщество, в нынешних условиях выгодна для российского руководства. Запуск ракеты Hwasong-12 – может быть отвлекающим маневром, целью которого является переключить внимание США с вопроса о новых санкциях против России на проблемы безопасности на Дальнем Востоке и разрядить напряженную военно-политическую обстановку вокруг Украины.

Результаты последней встречи в нормандском формате в Париже на уровне советников говорят о том, что россияне не сумели убедить украинцев выполнить выгодную им политическую часть Минских соглашений: согласиться провести выборы на Донбассе и предоставить ОРДЛО особый статус, закрепить его в Конституции до того, как нам должны передать полный контроль над 400-километровым участком границы со стороны Донецкой и Луганской областей, и до того как подконтрольные Москве вооруженные формирования, сотрудники кремлевских спецслужб, наемники и добровольцы вместе с завезенным российским оружием и техникой покинут Донбасс. Следующую встречу планируется провести через две недели в Берлине, но вряд ли позиция Киева по этому вопросу изменится.

В январе российские дипломаты не сумели убедить США и их союзников дать гарантии, что они не будут размещать вооружения и войска в странах-членах НАТО, которые граничат с РФ, откажутся от расширения альянса за счет приема новых участников, включая Украину. Напротив, достаточно дерзкие требования РФ вызвали жесткую реакцию на Западе. США и Великобритания начали серьезные поставки оружия в Украину. Америка и Европа рассматривают возможность введения жестких санкций в случае новой военной операции России в Украине.

Речь идет об отключении российских финучреждений от международных платежных систем, введении эмбарго на технологический экспорт в Россию, ограничительных мерах в отношении нефтегазового сектора, включая газопровод Северный поток-2. Сенат США допускает введение части санкций против РФ независимо от того, будет новое вторжение в Украину или нет, за кибератаки, скрытные военные операции, попытки расшатать наше правительство.

Играя мускулами, Россия ничего не добилась ни от Украины, ни от США, оказавшись в политическом тупике, выбраться из которого ей нужно с наименьшими потерями, сохранив при этом лицо. Ким Чен Ын в этом ей охотно помогает. Пока в прессе муссируется, что он хотел доказать запуском ракеты Hwasong-12, Россия отводит подразделения Западного военного округа от российско-украинской границы в места постоянной дислокации.

Не случайно КНДР испытала именно ракеты Hwasong-12. В 2017 году в СМИ муссировалась версия о покупке КНДР на черном рынке в Украине ракетных двигателей, которые были использованы при разработке северокорейских ракет. По мнению сотрудника Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, двигатель в ракетах семейства Hwasong напоминает советский ракетный двигатель РД-250, который производился на "Южмаше". Стоит отметить, что украинская сторона факт поставок ракетных двигателей и технологий в КНДР отрицает.

Несмотря на то, что Россия как постоянный член Совбеза ООН и ведущая ядерная держава официально выступает против нарушения режима нераспространения и осуждает попытки других стран обзавестись ядерным оружием, с Северной Кореей у нее сложились достаточно теплые отношения еще с советских времен. Советские военные летчики помогли северокорейцам свести счеты с военно-воздушными силами США во время Корейской войны 1950-1953 годов. В наше время, Россия продвигает компромиссный вариант денуклеаризации Корейского полуострова, суть которого заключается в том, что санкции нужно отменять постепенно, по мере отказа КНДР от ядерного оружия, который может затянуться на неопределенное время.

Вряд ли северокорейцам удалось бы добиться успеха в сфере разработки и испытания ракет без помощи россиян. Северокорейцы могли раздобыть технологию производства ракетных двигателей в России. РД-250 разработали в российском научно-производственном объединении "Энергомаш" в городе Химки. Эти же двигатели производились в Украине, на заводе "Южмаш" и поставлялись исключительно в Россию.

Читайте также: Категория Общество В Украину на фоне угроз РФ привезут оружие "с российским следом": подробности Польша отправит украинцам ПЗРК "Гром", которые когда-то помогали разрабатывать военные России по аналогии со своим оружием

В 2019 году Северная Корея испытала тактическую управляемую ракету малой дальности, которая по своему внешнему виду напоминает ракеты российского оперативно тактического комплекса "Искандер". При проведении ракетных запусков КНДР использует российскую систему навигации ГЛОНАСС вместо разработанной в США системы GPS.

КНДР поддерживает Россию в конфликте с Украиной. С 2014 года Северная Корея голосует в Генассамблее ООН против резолюций, осуждающих аннексию Крыма и нарушение прав крымских татар. В 2017 году в Северной Корее были изданы атласы, на которых Крым был помечен как часть РФ.

Последствия и перспективы

Сомнительно, что КНДР намерена полностью отказаться от ядерного оружия и ракетных вооружений ради снятия санкций. Ким Чен Ын рассматривает наличие ядерных боеголовок и ракет-носителей в качестве гарантии безопасности и неприкосновенности своего политического режима. С момента появления КНДР на политической карте мира ее руководство опасается, что Южная Корея и США попытаются свергнуть коммунистический режим в ходе вооруженной интервенции. Несмотря на то, что Корейская война закончилась почти 70 лет назад, стороны конфликта до сих пор, не подписали мирный договор.

Ким Чен Ыну выгоднее договориться с американцами о взаимных гарантиях в сфере безопасности и сохранить хотя бы часть боеголовок в качестве политического фактора сдерживания. Цель КНДР пробиться в клуб ядерных держав или хотя бы заставить Запад смириться с тем, что у них есть ядерный арсенал, как в случае с Индией и Пакистаном.

Учитывая, что Байден до сих пор не встретился с Ким Чен Ыном, вероятно у него нет каких-то новых вариантов решения Северокорейской проблемы и данный вопрос не является приоритетным в условиях противостояния с Китаем. В любом случае, международные санкции оказались не эффективными в сдерживании ракетной и ядерной программы КНДР. С 1984 года по март 2020 года с территории Северной Кореи было произведено 147 запусков ракет. В тоже время, КНДР вряд ли добьется смягчения санкций с помощью провокаций без отказа от ядерного оружия и ракет. Поэтому ситуация вокруг Корейского полуострова вряд ли прояснится в обозримом будущем.