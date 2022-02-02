Украина уже на днях может договориться с Турцией о зоне свободной торговли, - эксперт

Украина и Турция в ближайшие два дня должны достигнуть договоренности о заключении Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

На этой неделе Украину посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению эксперта, подписание Соглашения о ЗСТ также возможно уже на этой неделе.

Голобуцкий напоминает, что у Украины есть Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, Норвегией, Швейцарией, Исландией, Лихтенштейном, Молдовой, Грузией и Израилем. Но 54% ​​товарооборота Украины сконцентрировано в Средиземноморском регионе (Pan-Euro-Mediterranean), и объемы будут расти.

"Турция существенно повлияет на общий масштаб и качество нашего экспорта. Потому прогнозируется, что до 75% его сосредоточится именно в указанном регионе", — отмечает Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что возможность наращивать экспорт и заводить в страну валюту очень важна для Украины, особенно в условиях войны.

"При наличии ЗСТ со страной, признающей единый сертификат происхождения товара EUR1, можно использовать импортированное сырье для производства товаров на экспорт по нулевой таможенной ставке", — указывает он.

В частности, самая большая статья экспорта из Турции в Украину – это текстиль ($570 млн). Зона свободной торговли даст украинской легкой промышленности толчок к развитию, а также возможность производить одежду из турецкого сырья и продавать на европейский рынок.

"У нас действительно очень много используется турецкого текстиля. И мы постепенно наращиваем в условиях пандемийного кризиса поставки в Европу украинской одежды. Одежда – это из категории товаров с высокой добавленной стоимостью, особенно брендовая. А все же помнят, что у нас отшивается значительная часть дорогих европейских брендов", — напоминает политолог.

По его мнению, выгоду от Зоны свободной торговли с Турцией в Украине оценят очень быстро.

"Поэтому давайте надеяться, что все удастся, и Соглашение о ЗСТ с Турцией ничто не помешает подписать на этой неделе", — резюмирует эксперт.

Недавно первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина и Канада готовятся к расширению соглашения о свободной торговле между двумя странами.