Посла Украины в Израиле вызывают "на ковер": названа причина

Дипломат обвинил министра в "повторе российской риторики"

Министерство иностранных дел вызвало "на ковер" посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, чтобы тот дал четкие объяснения по поводу своих высказываний о руководителе израильского МИД.

Как пишет издание The Jerusalem Post, дипломата пригласили в министерство, чтобы объявить ему выговор после того, как он позволил себе обвинить министра иностранных дел Яира Лапида в "повторе риторики России".

Следует отметить, что решение об объявлении выговора было принято ведомством после того, как глава МИД Израиля официально обнародовал свое мнение относительно того, что пока не видит никаких рисков усиления вооруженной агрессии из-за взимания российских войск ближе к украинским границам, — пишет UNN.

Он также отметил, что Израиль якобы находится в затруднительном положении, ведь "вторая по размеру еврейская община находится именно на российских территориях, а пятая — в Украине".

По словам Лапиды, Израиль должен действовать очень осторожно в отношении российско-украинского политического кризиса, по мнению чиновника, сейчас нет ни в одной из других стран мира.

В ответ на слова о "кризисной ситуации" украинский посол Евгений Корнийчук опубликовал статью на своей странице в соцсети, где написал, что глубоко поражен из-за замечаний Лапиды относительно его взглядов на "российско-украинский конфликт и напомнил министру, что "это не конфликт, а война, которую русская сторона агрессивно и цинично ведет против Украинского государства”.

Также Корнийчук добавил, что, к большому сожалению, Лапида повторил риторику российской пропаганды и продолжает игнорировать тревожные колокольчики от самых мощных союзников, как Америка, Великобритания, а также ЕС.

Ранее "Телеграф сообщал, как посол Украины при Альянсе оценила риск усиления российской агрессии, отметив, что отклонение ультиматумов Москвы, а также поддержка всех делегаций не побуждает к мыслям об уменьшении военной агрессии со стороны России.