"Байрактары", торговля и российская угроза: что принесла Украине встреча Зеленского с Эрдоганом

Визит турецкого лидера в Киев принес немало хороших для Украины новостей, но не все они дадут скорый положительный эффект

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 3 февраля, посетил с официальными визитом Украину. Был подписан ряд важных договоренностей в оборонной и экономической сферах.

В том числе – Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Также Эрдоган вновь заявил, что его страна может организовать встречу между главами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Эксперты оценили для "Телеграфа" итоги визита и перспективы украинско-турецкого сотрудничества.

Есть два важных момента

Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер обращает внимание, что поскольку визит Эрдогана в Украину был приурочен к установлению дипломатических отношений между двумя странами и состоялся в рамках юбилейного, 10-го Стратегического совета высокого уровня, стороны решали ряд задач.

"С одной стороны – подбивали некие результаты стратегического партнерства за 10 лет, отношений за 30, говорили о перспективах. С другой, поскольку визит происходил на фоне эскалации со стороны РФ, ухудшения общей ситуации с безопасностью в регионе, значительную часть времени посвятили обсуждению этих вопросов. В том числе – инициативе Анкары выступить в качестве возможного посредника между Киевом и Москвой", – говорит эксперт.

Евгения Габер особо отметила два важных момента в ракурсе двухсторонних отношений Украины и Турции.

"Первый – подписание Соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом велись переговоры в течение десяти лет. И что Соглашение подписано, пусть и в неком компромиссном варианте, для нас – позитив. Это сигнал бизнесу, что в Украине нужно и можно работать дальше. Это – новые возможности для доступа наших товаров на турецкий рынок, новые возможности для создания совместного, украино-турецкого продукта, совместного выхода на европейский рынок", – поясняет эксперт.

Вторым важным моментом она считает углубление и последовательное продолжение сотрудничества в военно-технической сфере, в оборонной промышленности.

"Было подписано рамочное Соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиации и космоса. Сейчас никаких деталей более не сообщается. Но учитывая, что это рамочное Соглашение, очевидно, что оно будет наполняться конкретными проектами в дальнейшем. Сейчас же главная задача – создать правовую рамку для этого. Ну, а первым таким проектом, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, должен стать завод по производству беспилотников, который планируется построить в Украине. Кроме того, как уже сообщалось, будет строиться тренинговый центр для подготовки украинских операторов для работы с БПЛА "Байрактар". Этот трек продолжается – "Байрактары" закупаются, а теперь еще и грядет совместное производство. Скорее всего, речь идет уже не о Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2), а о новом поколении – более крупном ударном высотном БПЛА "Байрактар Акынжи", который уже сейчас оснащен украинскими двигателями "Мотор Сичи". Но рассматривается возможность производства этих или каких-либо других моделей беспилотников и в Украине", – подчеркивает Евгения Габер.

Российско-украинский ракурс в турецком кейсе

Эксперт отмечает, что реакция РФ на такое сотрудничество – традиционно негативное.

"В очередной раз Россия обвиняет Турцию, что та способствует вооружению Украины и эскалации напряжения. На что получила четкий ответ от Анакры: любое военное сотрудничество Украины и Турции не направлено против РФ – и не будет прекращено по ее желанию. То есть Анкара показала, что требования Москвы учитывать не намерена. Украино-турецкие проекты, в том числе военно-технические, будут продолжаться. Потому что важны для обеих сторон – и в плане укрепления обороноспособности, и в коммерческом плане", – поясняет Евгения Габер.

Важной в глобальном контексте она считает посредническую инициативу Турции.

"Украина приветствует любые форматы, которые позволят усадить РФ за стол переговоров, снизить градус напряжения, перейти от перебрасывания войск вдоль украинских границ – к обсуждению поиска путей выхода из конфликта. Уже известно, что после встречи с Зеленским будет встреча Эрдогана и с Путиным. Последний приглашен в Турцию, куда может прибыть после своего визита в Китай. И тогда, среди прочего, будут обсуждать новые переговорные форматы, – говорит Евгения Габер. – Один вариант – просто физическое перемещение заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Стамбул. Поскольку Минск для Украины по понятным причинам уже не является приемлем местом встреч. Второй вариант – новый формат переговоров (Эрдоган-Зеленский-Путин) для обсуждения ситуации вокруг Украины. Чтобы либо параллельно с минской и нормандской группами, либо отдельным треком – поддерживать дипломатические усилия по поиску мира".

Позитив и негатив в ситуации с "Байрактарами"

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности, полковника СБУ в отставке Олега Старикова, в визите Эрдогана есть три составляющих.

"Политическая, экономическая и военно-политическая (или политико-военная – тут в зависимости от того, кто как считает). Война, как известно, это продолжение политики, только другими средствами, – поясняет эксперт. – Визит, безусловно, нужный. Эрдоган показал, что поддерживает Украину. Причем не только от российских угроз, но и от западных нападок. Он подчеркнул, что Запад делает безответственные заявления в стиле "Путин точно нападет". И должен это прекратить".

Также важно, по мнению Олега Старикова, что президент Турции выступил с предложением "помирить" Киев с Москвой. Начать диалог.

"В рамках военно-технического сотрудничество, наконец, было подписано рамочное соглашение между министрами обороны Украины и Турции, что в нашей стране появится локализованное производство беспилотников "Байрактар". Наконец, наше высокотехнологическое оборудование, а конкретно – двигатели госпредприятия "Ивченко Прогресс" будут устанавливаться на этот летательный аппарат. Таким образом, высокие технологии Турции и Украины объединились. В итоге "Байрактар" будет более высокого качества, принося пользу Турции и Украины и в качестве укрепления обороноспособности (поставок в свои вооруженные силы), и как источник получения прибыли (можно продавать в другие страны)", – поясняет эксперт.

Но есть, по словам, и негативные моменты.

"Все заявления нашей власти, что под Васильковым якобы уже чуть ли не построен завод для сборки "Байрактаров", оказались, похоже, просто разговорами. Судя по всему, землю еще не выделили, коммуникации не подведены. Посмотрим, через какое время реально данное сборочное производство будет открыто – и завод начнет выпускать конечную продукцию. Кроме того, – признался Олег Стариков, – меня как военного эксперта настораживает, что наше высшее военно-политическое руководство зациклилось на "Байрактарах". В Украине беспилотники подобного класса, даже с лучшими тактико-техническими характеристиками, разработал и сейчас испытывает КБ "Луч". Этот БПЛА называется "Сокол-300". Если мы будем ориентироваться только на международных партнеров в производстве боевой военной техники, а не производить ее самостоятельно, закупая у отечественных производителей для ВСУ, это может привести к ряду проблем. Во-первых, к не развитию своих технологий, собственного производства, не получению соответствующих прибылей и так далее. Во-вторых, к большой зависимости от заграницы. В данном случае – от Турецкой Республики".

Тут, по словам эксперта, нагляден пример Афганистана.

"Когда США вышли оттуда, они, после подписания соответствующих документов с талибами, отключили всё программной обеспечение у того вооружения, которое ранее поставили афганской правительственной армии. В итоге оно превратилось в хлам и металлолом. Потому, в случае с производством тех же "Байрактаров", важно, чтобы программное обеспечение находилось в руках украинской стороны", – акцентирует Олег Стариков.

Как сообщал "Телеграф", 3 февраля 2022 года возле Мариинского дворца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как и во время предыдущего визита в Киев, поприветствовал украинских военных словами "Слава Украине", что традиционно злит российских пропагандистов.

Также "Телеграф" писал, что Турция в последнее время всячески поддерживает Украину и ее борьбу за территориальную целостность. Среди последнего – заявления в сторону России о том, что договоры касательно поставок вооружения Киеву разрываться не будут.

При этом Кремлю явно не нравится подобная риторика.