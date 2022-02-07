Коммунистическое прошлое и буржуйское настоящее: чем живет бывший высокопоставленный член запрещенной КПУ Гайдаев

В январе исполнилось 6 лет с даты судьбоносного для Украины решения — 12 января 2016 года Высший административный суд Украины поставил точку в запрете Коммунистической партии Украины, отказав коммунистам в рассмотрении кассационной жалобы по этому вопросу. И хотя сама партия была запрещена, ее высокопоставленные функционеры продолжают всплывать в различных неприглядных историях, пишет издание "Апостроф".

Например, фамилию одного из главных ранее коммунистов — Юрия Гайдаева — сегодня уже мало кто вспомнит. Между тем, когда-то он был целым министром здравоохранения в правительстве Януковича (по квоте КПУ), и, похоже, мог помогать организовывать разнообразные схемы с отмыванием денег на медицине.

К примеру, фамилия Гайдаева засветилась с махинациями вокруг завода "Индар", который производил такой необходимый тысячам украинцев, больных диабетом, инсулин. Напомним, СМИ писали, что долгое время завод "крышевали" коммунисты, забирая львиную часть его прибыли в качестве откатов для финансирования своей деятельности.

"Наглое присвоение коммунистами государственного имущества началось еще десять лет назад и достигло кульминации, когда Гайдаев стал министром. Грабеж средь бела дня сопровождался истерическими воплями: дескать, "Индар" был, есть и будет государственным. Все эти вопли служили шумовым прикрытием темным делишкам бывшего директора Лазарева, о которых в свое время не писал только ленивый. Прокуратура неоднократно возбуждала уголовные дела против руководства завода, но благодаря "крышеванию" КПУ (откат составлял больше половины "левака") Лазарев всегда выходил сухим из воды. Даже тогда, когда новые технологии, купленные за государственные средства, почему-то были зарегистрированы… на самого Лазарева", — так описывал участие Гайдаева в схеме по крышеванию коррупции на заводе сайт sprotiv.org.

Позже фамилия Гайдаева всплывала в связи со скандалом с закупками рениамобилей у частной фирмы, которые так и не были поставлены. Тогда вместо министра здравоохранения Гайдаева под суд пошел его подчиненный, глава ДП "Укрмедпостач". Сам же Гайдаев вышел сухим из воды, якобы он ничего не знал о коррупционных закупках.

Также в прессе можно найти упоминания о скандале с закупками аппаратов ИВЛ (которые сегодня ой как бы пригодились отечественной медицине). В бытность министром Юрия Гайдаева аппараты тогда были закуплены по 300 тыс грн, хотя, как утверждали специалисты, на тот же период времени их цена составляла порядка 50 тыс грн. В итоге в парламенте была создана ТСК по изучению коррупционных закупок Минздравом, впрочем, о каких-то ощутимых результатах ее работы говорить не приходится.

Зато, похоже, были результаты, и очень не плохие, для самого главы Минздрава Гайдаева. В 2011 году, когда Гайдаев уже был народным депутатом, на УП вышла статья с довольно показательным названием — "Настоящие коммунисты выбирают "Порше". Главными ее героем стал как раз Юрий Гайдаев, которого журналисты поймали, когда он садился в автомобиль, стоимостью за 100 тысяч долларов.

Сперва он попытался откреститься от автомобиля, заявив, "он не мой". Однако журналисты выяснили, что машина таки его и была куплена семьей Гайдаева в фирменном салоне, где цены всегда "кусаются" в 2010. Наверно долго копил. То есть во время экономического кризиса, когда патрон Гайдаева, премьер-министр, призвал сограждан "не ныть", а брать в руки лопаты и самостоятельно добывать себе продовольствие. Юрий Гайдаев, по слухам, и сейчас продолжает ездить на самых лучших автомобилях, пересев на новый внедорожник Мерседес, и это при том что он ни одного дня не занимался бизнесом, как же такое возможно?

Похоже, что "заработанных" на государстве денег у Гайдаева хватало и на оплату его политических амбиций. В 2012 году его поймали на подкупе избирателей в Винницкой области.

А чем же сегодня занимается "скромный министр" Гайдаев? Отстаивает права трудящихся? Работает врачом?

Чуда не случилось. Похоже, что он периодически "подрабатывает" рейдерством, отжимая у конкурентов имущество в пользу своего семейного бизнеса. Один из таких эпизодов случился в 2017 году, когда экс-коммуниста связали с бригадой вооруженных людей пришедших к бизнесменам для вымогательства денег.

Сегодня Гайдаев живет в скромном "домике" на Осокорках в Киеве, с грандиозным "шумоподавляющим забором, сообщают наши источники. Наверное, чтобы не видеть и не слышать, что происходит у простых людей. Помимо столичного дома, у него еще имеется и особняк на 600 квадратных метров в Козине, в элитном коттеджном городке Золотые Ворота, где стоимость такого дома может превышать 2 млн. долларов.

Однако, по данным нашего издания, в последнее время в Украине Гайдаеву жить все более некомфортно. Наши источники сообщают, что он все чаще наслаждается заслуженным "коммунистическим покоем" в личной квартире на берегу моряво Франции. А когда хочется смены климата, сообщают источники, отправляется в личный дом на остров Крит. Деньги же Гайдаев, в лучших традициях коммунистов, судя по всему, держит в швейцарском банке.

Вот так сегодня живут коммунисты, чьей идеологией всегда была "забота о простом народе". В огромных имениях, с крутыми машинами, с миллионными счетами в банках. К счастью сейчас лживость их натуры уже стала явной. Как и лживость самой коммунистической идеологии. И это дает надежду, что снова в нашей стране "красная плесень" уже не пройдет.