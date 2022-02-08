Два украинских министерства отчитали Reuters за статью о Донбассе

Украинцы возмущены тем, что некоторые СМИ используют пророссийскую риторику

Статья информационного агенства Reuters, в которой пророссийских боевиков на Донбассе назвали "сепаратистами", вызвала резкую реакцию правительства в Украине. Среди тех, кто прокомментировал инцидент первыми, оказались МИД и Министерство культуры.

Иностранные журналисты подали информацию касаемо вероятных военных действий на востоке Украины, сославшись на лидера боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. При этом его назвали лидером сепаратистов, тем самым подчеркнув пророссийскую риторику касаемо якобы "гражданской" войны на Донбассе.

Первыми внимание на такую грубую оплошность обратили в Министерстве иностранных дел. По словам спикера Олега Николенко, журналистам стоит вспомнить, что власть на захваченной территории сейчас удерживает "российская оккупационная администрация".

Дипломат считает, что использование кремлевской риторики касаемо Донбасса "подрывает усилия насчет привлечения РФ к ответственности за свои преступления".

Также в стороне от ситуации не остался и глава Министерства культуры Александр Ткаченко.

"У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон — легитимизируют терроризм", — подчеркнул чиновник.

По его мнению, агентству Reuters стоит обратить внимание на то, что они пишут, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину и ее желание восстановить территориальную целостность государства.

Тем временем военные эксперты утверждают, что российская армия якобы уже готова к нападению на Украину. По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, от окончательного решения о наступлении Владимира Путина удерживает лишь одно — отсутствие стабильного обеспечения военнослужащих.

Также "Телеграф" писал, как к вероятной угрозе вторжения относятся жители различных регионов Украины. Спойлер: некоторые из них уверены, что войны не будет, поэтому просто готовятся к предстоящей Пасхе.