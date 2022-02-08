Укр

Украинский генерал объяснил, что остановит войска РФ в случае вторжения

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Атака россиян будет тяжелой, если её организуют с разных направлений Новость обновлена 08 февраля 2022, 20:15
Атака россиян будет тяжелой, если её организуют с разных направлений

Украине важно не допустить блиц-криг российской армии

Исключать вероятность вторжения России в Украину нельзя, однако даже в случае такового Кремль может столкнуться с серьезной проблемой. Остановить продвижение россиян может их неспособность получать дополнительные ресурсы.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, в Кремле понимают, что тяжелее всего ВСУ придется в случае "обложной" атаки — когда войска противника будут идти с разных направлений. Поэтому РФ и увеличивает свой контингент в Беларуси, тем самым окружая Украину, говорит Романенко.

При этом военный эксперт подчеркивает: в случае гипотетической атаки россиян надо остановить от блиц-крига — молниеносного продвижения внутрь страны. Тем более, что россияне вряд ли смогут обеспечить свою армию бесперебойными поставками дополнительных ресурсов, необходимых для ведения боя.

Чтобы быть готовыми ко всему, по мнению Игоря Романенко, Украине нужно развивать сразу несколько направлений:

"Чтобы РФ, если уж ввяжется в боевые действия, получила максимальный ущерб", — подчеркнул Романенко.

При этом, судя по публикациям в сети, у российских солдат на границе с Украиной начались серьезные проблемы. В первую очередь они касаются свободы передвижения, ведь излишне высокие, как для зимы, температуры превратили большинство грунтовых дорог в сплошное месиво.

Всего же, как писал "Телеграф", вблизи Украины сейчас развернуто около 90 военных баз российской армии. Большинство из них были передислоцированы в течении осени 2021 года.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Вторжение #Игорь Романенко
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