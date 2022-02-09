Саакашвили признался в тайных встречах с Лукашенко: где и о чем говорили

По словам экс-президента, с нынешним главой Беларуси он виделся четыре раза

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что тайно встречался с непризнанным мировым сообществом главой белорусского государства Александром Лукашенко в Лондоне.

Как сообщает издание "Грузия Online", информацию о тайных дипломатических встречах Саакашвили обнародовал во время судебного процесса по делу о растрате государственных средств.

По его словам, с самопровозглашенным президентом Беларуси он встречался четыре раза в Лондоне. В ходе встречи политики обсуждали определенные вопросы, касающиеся Абхазии и Южной Осетии.

"Я четыре раза тайно встречался с Лукашенко в Лондоне. Впервые рассказываю об этом. Это была тайная дипломатия. То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, — это результат моих поездок в Лондон", — сказал он в зале судебного заседания.

Стоит отметить, что несколько дней тому белорусский лидер официально заявил, что не исключает признания "независимости" Абхазии и Южной Осетии, если президент России Владимир Путин уведомит о такой необходимости.

Ранее "Телеграф" сообщал, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что вероятное вторжение России на украинские территории "окончится через 3-4 дня".