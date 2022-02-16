Укр

Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба “испарился” из страны на фоне внешней угрозы – эксперт

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Висилий Бурба Новость обновлена 16 февраля 2022, 15:47
Висилий Бурба

Пока СМИ обсуждали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне угрозы российской агрессии, другие знаковые персонажи незаметно "испарились" из страны. Такой информацией поделился политолог Сергей Быков, пишет УНИАН.

По словам эксперта, некоторые политики покидали Украину не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ. Но "двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз".

"Один из них – бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба. Тот самый, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему", — возмутился Быков.

Эксперт отметил, что Василий Васильевич хорошо "подготовился" к отъезду.

"Походив по эфирам и раздав пачки интервью, он 10 февраля вылетел за границу. И до сих пор находится там. Это все, что нужно знать о бравом разведчике — бесстрашном правдорубе Бурбе, и его настоящих приоритетах", — резюмировал политолог.

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