"Мы будем убивать каждого": экс-министр обороны сказал, как нужно реагировать на обострение на Донбассе

Загороднюк призвал Украину демонстрировать решительность в борьбе на Донбассе

Бывший министр обороны Украины (2019–2020) Андрей Загороднюк считает, что Украина должна решительно сопротивляться любым действиям агрессора и не допускать обстрелов, произошедших за последние два дня на Донбассе.

Как передает "Телеграф", об этом он сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

По его словам, если Украина не будет отвечать и демонстрировать способность уничтожить врага, обстреливающего нашу территорию, то обострение будет только продолжаться. И, к сожалению, считает экс-министр обороны, без всякого шанса для Украины одержать победу в этом противостоянии.

Загороднюк подчеркнул, что нам четко нужно демонстрировать способность ответить, решительность и даже не задумываясь доказывать любому оккупанту: Украина совершенно не воспринимает их действия.

"Нужно показать, что мы будем убивать каждого агрессора, который только задумывается над тем, чтобы делать то, что творилось вчера. И это даже вопрос не эмоциональный, а четкий расчет. Что является фактором сдерживания? Фактором сдерживания является способность вооруженных сил сопротивляться. Так и построена вся теория и практика обороны", — заявил в эфире Загороднюк.

Напомним, в четверг, 17 февраля, оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. В этот день нарушения тишины зафиксировали вдоль всей линии разграничения на Донбассе.