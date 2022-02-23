Укр

Мы не страна терпил и не раз это уже доказывали

Автор
Александр Барабошко (Крус) Александр Барабошко (Крус)
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Российские танки на украинской земле Новость обновлена 23 февраля 2022, 20:27
Российские танки на украинской земле

Украинский блогер, общественный деятель и активист Александр Барабошко убежден, что уже сейчас нужно думать о том, чем каждый из нас может быть полезен для украинской армии, ведь тезис "мы вне политики" сейчас не актуален и ничтожен

Первые месяцы года в наших командах, как правило, проходят в планировании ивентов и на этот год и на следующие. Пришли к тому, что нужно уже на несколько лет смотреть вперед. Сегодня главным вопросом было то же, что и у всех кампаний — а что если война? Конечно, война у нас уже с 2014 года, но что Рашка вычудит на этот раз никто не знает.

У меня был такой тезис:

Рекламные кампании любят и профессионально делить людей на аудитории – мамочки (детский контент), инстаграмеры, тик-токеры, лайфстайл и т.д. Но есть периоды, когда вся аудитория страны становится потребителями политических новостей. Сейчас всех интересует, будет дома покой или нет. Соответственно, ни один бизнес, ни одна аудитория не может оставаться без позиции. И спорт в политике, и Инстаграмм в политике, и музыка в политике. Тезис — "мы вне политики" не актуален и ничтожен.

Хочешь проводить фестивали – поддерживай армию и помогай армии.

Хочешь качать стрекозы в инстаграме – поддерживай армию, чтобы сохранить бизнесы, которые будут давать эти бабки.

Хочешь достигать в спорте – поддерживай армию.

Я пока не знаю что будет дальше, возьму ли оружие в руки, кто его возьмет среди моих знакомых, но точно знаю что уже сейчас надо думать, чем быть полезным. Зарабатывать и помогать армии — это тоже польза.

Мы не страна терпил и не раз это уже доказывали. С таким настроением нужно принимать все события!

Публикация Олксандра Барабошко в соцсети
Теги:
#Украина #Россия #Вторжение #Війна
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