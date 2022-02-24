Укр

Турция рассматривает специальную операцию России против Украины как "военное вмешательство"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Рэджеп Эрдоган Новость обновлена 24 февраля 2022, 10:31
Рэджеп Эрдоган

Правительство Турции сделало завяление.

Турция рассматривает специальную операцию России против Украины как "военное вмешательство".

Об этом заявил президент Турции Рэджеп Эрдоган.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение.

Очевидцы из многих украинских городов, в частности Киева, Одессы и Харькова, сообщают о взрывах и публикуют видеозаписи в социальных сетях.

"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Эрдоган
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